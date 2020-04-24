Саакашвілі планують призначити віце-прем'єром: що відомо

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Розгляд кандидатури Саакашвілі в парламенті планується на 30 квітня

Верховна рада може проголосувати за призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з реформ наступного тижня. Хто підтримує кандидатуру колишнього президента Грузії на пост у Кабміні, та що говорить сам Саакашвілі про можливе призначення - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віце-прем'єра

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Михайлом Саакашвілі, в ході якої обговорювалося його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ. Зеленський запропонував Саакашвілі поділитися своїм баченням можливої ​​допомоги в розвитку України, виходячи з успішного досвіду екс-глави Грузії у впровадженні реформ.

Як відзначили в Офісі президента, Володимир Зеленський вважає, що у Михайла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

На своїй сторінці в Facebook Саакашвілі підтвердив, що пропозицію стати віце-прем'єром отримав від президента Зеленського. Він заявив, що сподівається використовувати свій міжнародний досвід, а також готовий працювати з командою президента, парламентськими і політичними силами, щоб Україна перенесла економічну кризу з найменшими втратами.

Рада розгляне призначення Саакашвілі наступного тижня

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що голосування за призначення Саакашвілі може відбутися під час позачергового засідання Ради наступного тижня у вівторок або середу.

На 24 квітня всередині фракції ще не визначилися з підтримкою кандидатури колишнього президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА на посаду в Кабмін.

Михайло Саакашвілі заявив, що Верховна рада може проголосувати за його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ 30 квітня. При цьому він зазначив, що надіявся на підтримку його кандидатури на сьогоднішньому засіданні фракції СН.

"Я залишаюся впевненим у підтримці президента Зеленського, тому будемо готуватися до голосування в четвер", - повідомив Саакашвілі.

Саакашвілі зустрівся з нардепами "Слуги народу"

24 квітня відбулося засідання СН, на якому був присутній і Михайло Саакашвілі. Після закінчення зустрічі заступник голови фракції СН Олена Кравченко повідомила, що нардепи приймуть рішення з кадрового питання відносно Саакашвілі після внутрішньофракційного голосування.

"У нас є внутрішнє правило, повинно бути 70% тих, хто позитивно налаштований. Поки що немає підтвердження кількісного, що є. Але я думаю, що якраз чим більше буде особистого спілкування, тим більше шансів у Саакашвілі бути призначеним. Мені здається, що він є певним заручником свого медіа-образу", - заявила Кравченко.

Глава фракції СН Давид Арахамія в свою чергу зазначив, що спілкування депутатів із Саакашвілі буде продовжено найближчими днями, адже на засіданні фракції були 160 парламентаріїв з 248. Також Арахамія запропонував кандидату на пост віце-прем'єра зустрітися з парламентськими комітетами.

Саакашвілі розповів про плани роботи в уряді

У разі призначення на посаду віце-прем'єра з питань реформ, Михайло Саакашвілі має намір займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

На його думку, Україні необхідно набагато більше допомоги, ніж вона отримує. Також потрібні більш чіткі переговори і більш прийнятні умови. Він зазначив, що в процесі співпраці України з МВФ повинні дотримуватися "червоні лінії".

"Я за співпрацю, за інтеграцію, але на умовах України. Є червоні лінії в МВФ, і повинні бути червоні лінії як у будь-якої нації. Я думаю, що це буде в процесі переговорів. Я думаю, що у мене є великий досвід співпраці з ними. Великий досвід для переговорів моєї країни - Грузії - з ними", - додав Саакашвілі.

Також він заявив, що під час роботи в Кабміні важливо буде посилити роботу з парламентом і відсунути в сторону олігархічні і приватні інтереси.

Під час засідання фракції "Слуга народу" кандидат на посаду віце-прем'єра розповів про необхідність проведення реформ в податковій системі.

"Він торкнувся питання податків. Про те, що потрібно робити податкову реформу. В тому числі, знижувати податки і скасовувати частину податків. Також з приводу митниці. У нього дійсно хороший досвід. Адже реформа митниці в Грузії була визнана практично всіма міжнародними експертами як успішна", - розповіла заступник голови фракції СН Олена Кравченко після зустрічі нардепів з Саакашвілі.

Грузія може відкликати посла після призначення Саакашвілі в Кабмін

За заявою прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарія, призначення Михайла Саакашвілі на посаду в українському уряді неприйнятне, оскільки він засуджений в Грузії за тяжкий злочин і знаходиться в розшуку.

Якщо таке рішення буде прийнято, влада Грузії як мінімум відкличе свого посла з Києва для консультацій.

У грузинських ЗМІ повідомлялося, що влада в Тбілісі незадоволена рішенням Володимира Зеленського призначити Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з реформ. За заявою члена "Об'єднаного національного руху" Хатіі Деканоїдзе, уряд Грузії практично вирішив оголосити дипломатичну війну Україні. Один з членів правлячої більшості підтвердив можливість перегляду відносин з Україною в разі призначення Саакашвілі.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі заявив про відсутність конфліктів з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. У грудні 2015 року між Главою МВС і на той момент керівником Одеської ОДА відбулася словесна перепалка. Саакашвілі звинуватив Авакова в корупції, у відповідь міністр вилиив на нього воду. Пізніше в соцмережі Саакашвілі висловив співчуття, що назвав Авакова злодієм.