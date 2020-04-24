ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саакашвілі сподівається, що Рада проголосує за його призначення 30 квітня

Новини » Політика     24.04.2020 - 15:42
Саакашвілі сподівається, що Рада проголосує за його призначення 30 квітня
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Голосування за кандидатуру Саакашвілі відбудеться у четвер

Михайло Саакашвілі заявив, що Верховна рада може проголосувати за його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ у четвер, 30 квітня. Про це він повідомив у Facebook.

Саакашвілі зазначив, що у нього були надії на підтримку його кандидатури на пост віце-прем'єра на сьогоднішньому засіданні.

"Я залишаюся впевненим у підтримці президента Зеленського, тому будемо готуватися до голосування в четвер", - повідомив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії також заявив, що продовжить консультувати українську владу і надалі.

"Значний суспільний резонанс пов'язаний із сьогоднішніми подіями доводить, що є широке розуміння, що потрібні серйозні і швидкі зміни і це дає надію на нашу загальну перемогу", - додав Саакашвілі.

Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я...

Опубліковано Mikheil Saakashvili Пʼятниця, 24 квітня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні фракція "Слуга народу" зустрічалася з Саакашвілі у якості кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ.

Заступник глави фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що на сьогоднішньому засіданні Рада не буде розглядати питання про його призначення в український уряд, оскільки опитування щодо його кандидатури ще не завершилося всередині фракції.

Раніше заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко заявляв, що голосування за призначення Саакашвілі може відбутися у вівторок або середу.

Грузія пригрозила відкликати посла з України в разі призначення Саакашвілі Переговори з МВФ і "червоні лінії": Саакашвілі розповів, чим буде займатися в Кабміні
Новини України Саакашвілі
News
On Top