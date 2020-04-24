Переговори з МВФ і "червоні лінії": Саакашвілі розповів, чим буде займатися в Кабміні

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі перед призначенням до Кабміну зустрічається з фракцією "Слуга народу"

На посаді віце-прем'єра з питань реформ Михайло Саакашвілі буде займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він заявив перед зустріччю з фракцією "Слуга народу".

Саакашвілі зазначив, що для нього важливо посилити роботу з парламентом і відсунути в бік олігархічні та приватні інтереси.

"Президент доручив мені займатися переговорами з МВФ. Україні потрібно набагато більше допомоги, ніж вона отримує. В Україні мають бути ті лінії, які дозволять зберегти інтереси України, а не приватні інтереси когось. У тому числі у цих переговорах", - зазначив він.

Він підкреслив, що Україні потрібні більш чіткі переговори і більш прийнятні умови.

"Я за інтеграцію України в світову спільноту, природно, за прискорену інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів. Я хочу своїм досвідом допомогти, тому я прийняв пропозицію Зеленського. Якщо парламент це прийме, то це добре. Якщо в парламенті будуть сумніви, то все одно треба працювати з парламентом. Тому зараз буду розбиратися з членами парламенту", - зазначив Саакашвілі.

Він також розповів про червоні лінії для України у співпраці з МВФ.

"Я за співпрацю, за інтеграцію, але на умовах України. Є червоні лінії в МВФ, і повинні бути червоні лінії як у будь-якої нації. Я думаю, що це буде в процесі переговорів. Я думаю, що у мене є великий досвід співпраці з ними. Великий досвід для переговорів моєї країни - Грузії - з ними ", - додав Саакашвілі.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що на засіданні фракції у Саакашвілі будуть питати про його бачення співпраці з МВФ і його допомогу. У той же час лідер фракції Давид Арахамія заявив, що підтримає його призначення.

"Пан Саакашвілі - дуже активна людина. Знає, як рухати процес реформ. Вчора була дуже змістовна дискусія. Він правильно говорить, що є побоювання, що у нього немає портфеля. Він правильно говорить, що справжні реформи робить парламент, а не Кабмін. Кабмін лише втілюває ті завдання, які даються парламентом. Тому з парламентом потрібно працювати плідно, а він це вміє на високому рівні ", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Саакашвілі може стати віце-прем'єр-міністром з реформ.

Як розповіли РБК-Україна в Офісі президента, Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки Кабміну.

