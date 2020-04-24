У СН не вистачає голосів за призначення Саакашвілі, зустрічі з нардепами триватимуть

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наступного тижня Рада може розглянути призначення Саакашвілі у Кабмін

У фракції "Слуга народу" сподіваються, що впродовж вихідних Михайлу Саакашвілі вдасться переконати народних депутатів проголосувати за його призначення на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Про це заявив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступного тижня Рада може розглянути це кадрове питання.

"Дуже багато говорив сьогодні пан Саакашвілі. Дуже полум’яні були його виступи перед фракцією... Можливо, за вихідні йому вдасться переконати більше депутатів на свою користь. Поки що ми предметно не з’ясовували скільки "за", скільки "проти". Якщо будуть ці кадрові пропозиції на наступному тижні з’являтись у Верховній раді, тоді будемо вже рахувати голоси", - заявив Корнієнко.

Голова фракції СН Давид Арахамія своєю чергою зазначив, що спілкування депутатів з Саакашвілі буде продовжене, адже на засіданні фракції були не всі.

"Було дуже багато запитань. Я йому запропонував: давайте Ви підете до комітетів…Вони ж за спеціалізацією, і кожен комітет висловить свою думку. Тоді буде легше приймати рішення. Сьогодні була досить позитивна зустріч. На фракції було всього 160 депутатів від 248-ми. Треба з ними поспілкуватись, тоді будемо мати картину. Точно не буде (добре, - ред.) виглядати, якщо ми підемо до зали і провалимо", - додав парламентар.

Нагадаємо, Саакашвілі заявив, що ВР може проголосувати за його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ у четвер, 30 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні фракція СН зустрічалася з Саакашвілі в якості кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ.

Раніше Корнієнко заявляв, що голосування за призначення Саакашвілі може відбутися у вівторок або середу.