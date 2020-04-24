Грузія може відкликати посла з України через плани щодо Саакашвілі

Фото: Михайло Саакашвілі (УНІАН)

У Грузії незадоволені рішенням Зеленського призначити Саакашвілі віце-прем'єром

У зв'язку з планами призначити Михайла Саакашвілі віце-прем'єром в українському уряді Грузія може відкликати свого посла з України. Про це пише грузинське видання New Posts.

Повідомляється, що через пропозицію президента України Володимира Зеленського посади для Саакашвілі дипломатичні відносини між країнами натяглися, а, за інформацією грузинського ТБ, уряд "Мрії" вже викликав посла з України.

Також повідомляється, що МЗС Грузії заперечує відкликання посла для консультацій, однак, за даними телеканалу "Мтаварі", міністр закордонних справ Давид Залкаліані "був дуже засмучений" рішенням Зеленського.

У той же час, за словами члена "Об'єднаного національного руху" і колишньої голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе, уряд Грузії практично вирішив оголосити дипломатичну війну Україні.

"Ми підтвердили, що послу направили виклик", - зазначила Деканоїдзе і додала, що один з членів правлячої більшості підтвердив можливість перегляду відносин з Україною у разі призначення Саакашвілі.

Нагадаємо, сьогодні проходить зустріч Саакашвілі з фракцією "Слуга народу", на якій повинні погодити його призначення на посаду віце-прем'єра. Сам він заявив, що буде займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

Відзначимо, на колишнього президента Грузії на його батьківщині заведено кримінальні справи, грузинська влада домагається його видачі.

