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Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ

Новини » Політика     22.04.2020 - 13:37
Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Рада може проголосувати за призначення Саакашвілі вже у п'ятницю

Верховна рада України в п'ятницю, 24 квітня, може призначити колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ. Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, кандидатура Саакашвілі на цю посаду розглядається.

"Зараз ми ведемо обговорення в партійних чатах. На засіданні фракції вранці в п'ятницю це питання буде винесено на сигнальне голосування", - зазначила Кравчук.

Вона підкреслила, що кандидатура Саакашвілі буде винесена в сесійну залу тільки в тому випадку, якщо більшість фракції "Слуга народу" підтримає таке рішення.

У той же час співрозмовник РБК-Україна в команді президента Володимира Зеленського зазначив, що президент схвалив ідею призначити Саакашвілі віце-прем'єром.

"Потрібно якось пожвавити Кабмін. З Аваковим сокиру війни у ​​нього зарито, будемо сподіватися", - додало джерело.

Саакашвілі в Facebook підтвердив, що пропозицію стати віце-прем'єром від отримав від президента Зеленського.

Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ

Нагадаємо, в травні 2019 роки після інавгурації Володимира Зеленського Михайло Саакашвілі повернувся до України з Польщі, куди був видворений за попереднього президента Петра Порошенка після анулювання українського громадянства.

У той же час в листопаді Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі в 2018 році.

У Раді розповіли, що планується розглянути на засіданні в п'ятницю
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