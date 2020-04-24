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Саакашвілі заявив про відсутність конфліктів з Аваковим

Новини » Політика     24.04.2020 - 11:24
Саакашвілі заявив про відсутність конфліктів з Аваковим
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі сказав, що зараз у нього немає конфліктів з Аваковим

Михайло Саакашвілі, який може стати віце-прем'єр-міністром з питань реформ, заявив про відсутність конфліктів з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це він заявиви журналістам перед зустріччю з фракцією "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

Саакашвілі відповів, що зараз у нього немає конфліктів з головою МВС.

"Немає в мене зараз. Зараз не час конфліктів", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів щодо наявності у нього конфлікту з Аваковим.

Нагадаємо, в грудні 2015 року, між Аваковим і тоді главою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі стався конфлікт на засіданні Національної ради реформ, пізніше Аваков опублікував відео конфлікту з Саакашвілі.

За словами міністра, він запитав главу Одеської області, чому він спілкувався з російським олігархом з приводу Одеського припортового заводу і як це пов'язано з його приватизацією. Саакашвілі у відповідь нібито почав кричати, що Аваков - корумпований міністр і почав ображати. У ході словесної перепалки Аваков хлюпнув водою в обличчя глави Одеської ОДА.

Після цього Саакашвілі написав пост у соцмережі, що шкодує, що йому довелося назвати голову МВС злодієм.

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Новини України СаакашвіліАрсен Аваков
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