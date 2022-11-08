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У Саакашвили диагностировали туберкулез и деменцию, - адвокат

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Вторник 08 ноября 2022 15:47
У Саакашвили диагностировали туберкулез и деменцию, - адвокат Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме, диагностировали туберкулез и деменцию.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Из Германии пришли ответы, у Миши установлена деменция и туберкулез. Даже Миша пока об этом не знает, впервые говорю общественности", - заявил Хачапуридзе.

Также перед этим адвокат заявляв, что у Саакашвили есть подозрении на еще около 34 заболевания.

Что говорят власти Грузии?

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обвинил адвоката Саакашвили в спекуляции.

"Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам", - сказал он в комментарии Mtavari Arhi.

Брегадзе утверждает, что для экс-президента Грузии созданы все условия, чтобы его здоровья было защищено. Саакашвили якобы находится в соответствующей клинике.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.

В Киеве заявляли, что будут добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

В апреле этого года тогдашняя омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии и нуждается в немедленном лечении за границей.

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Михаил Саакашвили Грузия
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