У Саакашвили диагностировали туберкулез и деменцию, - адвокат

У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме, диагностировали туберкулез и деменцию.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, передает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия Online ".

"Из Германии пришли ответы, у Миши установлена деменция и туберкулез. Даже Миша пока об этом не знает, впервые говорю общественности", - заявил Хачапуридзе.

Также перед этим адвокат заявляв, что у Саакашвили есть подозрении на еще около 34 заболевания.

Что говорят власти Грузии?

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обвинил адвоката Саакашвили в спекуляции.

"Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам", - сказал он в комментарии Mtavari Arhi.

Брегадзе утверждает, что для экс-президента Грузии созданы все условия, чтобы его здоровья было защищено. Саакашвили якобы находится в соответствующей клинике.