У Саакашвілі виявили ураження мозку. Його можуть перевести до військового госпіталя

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який внаслідок голодування перебуває в реанімації в тюремній лікарні в Глдані, виявили ураження мозку. Влада пропонує перевести у військовий госпіталь в Горі, де є необхідне обладнання для діагностики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн" .

Як заявила грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія, Саакашвілі треба терміново перевести в багатопрофільну лікарню.

"Після огляду Саакашвілі на місці члени експертної групи підтвердили необхідність негайного переведення Саакашвілі у високотехнологічну багатопрофільну лікарню. Тим часом, в результаті невиконання рекомендацій у Саакашвілі розвинулося серйозне ускладнення - судоми, викликані енцефалопатією Верніке", - зазначила вона.

За її словами, для повної оцінки осередкових процесів, що відбуваються в мозку в цей період, необхідно повне МРТ-сканування. Експерти відзначають, що затягування загрожує розвитком коми, яка закінчитися летальним результатом.

На тлі цієї заяви міністр юстиції Грузії раті Брегадзе сказав, що Саакашвілі можуть перевести в Горійський військовий госпіталь, якщо він погодиться. Рішення прийнято на виконання рекомендацій ЄСПЛ.

Він також уточнив, що після поліпшення стану здоров'я Саакашвілі буде повернуто в Руставську в'язницю №12.