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У Саакашвілі виявили ураження мозку. Його можуть перевести до військового госпіталя

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П'ятниця 19 листопада 2021 13:59
У Саакашвілі виявили ураження мозку. Його можуть перевести до військового госпіталя Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який внаслідок голодування перебуває в реанімації в тюремній лікарні в Глдані, виявили ураження мозку. Влада пропонує перевести у військовий госпіталь в Горі, де є необхідне обладнання для діагностики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

Як заявила грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія, Саакашвілі треба терміново перевести в багатопрофільну лікарню.

"Після огляду Саакашвілі на місці члени експертної групи підтвердили необхідність негайного переведення Саакашвілі у високотехнологічну багатопрофільну лікарню. Тим часом, в результаті невиконання рекомендацій у Саакашвілі розвинулося серйозне ускладнення - судоми, викликані енцефалопатією Верніке", - зазначила вона.

За її словами, для повної оцінки осередкових процесів, що відбуваються в мозку в цей період, необхідно повне МРТ-сканування. Експерти відзначають, що затягування загрожує розвитком коми, яка закінчитися летальним результатом.

На тлі цієї заяви міністр юстиції Грузії раті Брегадзе сказав, що Саакашвілі можуть перевести в Горійський військовий госпіталь, якщо він погодиться. Рішення прийнято на виконання рекомендацій ЄСПЛ.

Він також уточнив, що після поліпшення стану здоров'я Саакашвілі буде повернуто в Руставську в'язницю №12.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі стало гірше, і його без свідомості забрали на ношах після зустрічі з адвокатом.

Також стало відомо, що він перебуває в реанімації.

Український громадянин Михайло Саакашвілі з кінця вересня перебуває в Грузії, куди проник з порушенням державного кордону. Він повернувся напередодні місцевих виборів, щоб мобілізувати електорат своєї партії "Єдиний національний рух". Його затримали і помістили у в'язницю, оскільки щодо нього діють вироки. Через кілька днів після арешту він оголосив голодування.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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