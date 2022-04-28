Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані, - Денісова

Михайло Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані та потребує негайного лікування за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Зволікання з лікуванням Михайла може призвести до його інвалідності, а в подальшому навіть до летальних наслідків", - зазначила вона, посилаючись на лікаря Саакашвілі.

Денісова нагадала, що неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Михайла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном.

"Закликаю владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", - констатувала посадовець.