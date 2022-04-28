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Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані, - Денісова

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Київ , Четвер 28 квітня 2022 17:38
Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані, - Денісова Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Михайло Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані та потребує негайного лікування за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Зволікання з лікуванням Михайла може призвести до його інвалідності, а в подальшому навіть до летальних наслідків", - зазначила вона, посилаючись на лікаря Саакашвілі.

Денісова нагадала, що неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Михайла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном.

"Закликаю владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", - констатувала посадовець.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.

19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.

Крім того, проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконне перетинання кордону.

Своєю чергою в Києві заявляють, що добиватиметься його повернення як громадянина України, проте Тбілісі таку можливість відкидає.

Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.

В свою очередь в Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

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Міхеіл Саакашвілі
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