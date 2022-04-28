Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані, - Денісова
Михайло Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані та потребує негайного лікування за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"Зволікання з лікуванням Михайла може призвести до його інвалідності, а в подальшому навіть до летальних наслідків", - зазначила вона, посилаючись на лікаря Саакашвілі.
Денісова нагадала, що неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Михайла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном.
"Закликаю владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", - констатувала посадовець.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення в країну. Того ж дня Саакашвілі був затриманий і заарештований. Він оголосив голодування.
19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічний розлад. Але незабаром він припинив голодування.
Крім того, проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконне перетинання кордону.
Своєю чергою в Києві заявляють, що добиватиметься його повернення як громадянина України, проте Тбілісі таку можливість відкидає.
Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.
В свою очередь в Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.