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У Саакашвілі діагностували туберкульоз та деменцію, - адвокат

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Вівторок 08 листопада 2022 15:47
У Саакашвілі діагностували туберкульоз та деменцію, - адвокат Фото: Міхеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, діагностували туберкульоз та деменцію.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе, передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

"З Німеччини прийшли відповіді, у Михайла встановлено деменцію і туберкульоз. Навіть Михайло поки що про це не знає, вперше говорю громадськості", - заявив Хачапурідзе.

Також перед цим адвокат заявляв, що Саакашвілі має підозру на ще близько 34 захворювання.

Що говорить влада Грузії?

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе звинуватив адвоката Саакашвілі у спекуляції.

"Усякі домисли про стан здоров'я є, м'яко кажучи, неетичними. Тому я не можу вам більше нічого відповісти з цього приводу, не можу приступити до попередніх оцінок", - сказав він у коментарі Mtavari Arhi.

Брегадзе стверджує, що для екс-президента Грузії створено всі умови, щоб його здоров'я було захищено. Саакашвілі нібито перебуває у відповідній клініці.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саакашвілі розповів про намір приїхати до Грузії 2 жовтня у день місцевих виборів. Уранці 1 жовтня політик повідомив про повернення до країни. Того ж дня Саакашвілі було затримано та заарештовано. Він оголосив голодування.

19 листопада група медичних експертів, сформована під егідою омбудсмена Грузії, заявила, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулося небезпечне неврологічне розлад. Але незабаром він припинив голодування.

Крім того, стало відомо, що проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконне перетинання кордону.

У Києві заявляли, що добиватимуться його повернення як громадянина України, проте Тбілісі таку можливість відкидає.

У квітні цього року тодішня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі перебуває у вкрай тяжкому стані і потребує негайного лікування за кордоном.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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