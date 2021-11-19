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Погодився припинити голодування: Саакашвілі транспортують до військового госпіталю

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П'ятниця 19 листопада 2021 20:05
Погодився припинити голодування: Саакашвілі транспортують до військового госпіталю Фото: колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі транспортують до військового госпіталю в Горі внаслідок погіршення самопочуття. Він планує припинити голодування після переведення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online".

"Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, і припинить голодування після розміщення в госпіталі", - заявив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.

Гварамія додав, що адвокати, члени консиліуму й незалежні медичні експерти також вирушать до військового госпіталю, аби переконатися у тому, що там працюють висококваліфіковані лікарі, а протокол відновлення після голодування - розписаний фахівцями.

"Зрозуміло, ми думаємо, що там, напевно, є й висококваліфіковані лікарі, але для нас важливо точно знати, і ми зможемо дізнатися це від фахівців, що там все протікає нормально, і протокол відновлення після голодування має бути розписаний фахівцями, і мають бути щоденні звіти", - відзначив адвокат.

Відзначимо, що 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії та перевели до пенітенціарного закладу.

Проти колишнього президента порушили справу за фактом незаконного перетину кордону, після чого він оголосив голодування з вимогою зустрітися з українським консулом. Україна зі свого боку, заявила, що домагатиметься повернення Саакашвілі.

13 жовтня його помістили в одиночну камеру, а 26 жовтня, на 25-й день голодування - до Саакашвілі викликали реаніматолога через стрімке погіршення самопочуття.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у Саакашвілі виявили ураження мозку внаслідок тривалого голодування.

Влада Грузії запропонувала перевести його у військовий госпіталь в Горі, втім він заявив, що прийме рішення щодо цього лише після зустрічі зі своїм адвокатом і консулом України.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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