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Рютте высказался об участии Турции в саммите БРИКС в Казани

Вторник 22 октября 2024 22:35
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Рютте высказался об участии Турции в саммите БРИКС в Казани Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС. Опасений насчет таких действий Стамбула нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ходе пресс-конференции.

Он призвал помнить, что Турция - это "очень важный союзник в НАТО" и она имеет одни из лучших оснащенных вооруженных сил в Альянсе, а также вносит существенный вклад в операции союзников.

По словам Рютте, очевидно, что в Альянсе, который состоит из 32 демократических стран, будут дебаты "о тех или иных вопросах".

"Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право, что может время от времени приводить к дебатам на двустороннем уровне или в рамках НАТО", - считает Рютте.

Генсек заверил, что Североатлантический альянс "популярен в Турции", а Турция "популярна в НАТО".

Саммит БРИКС

Стоит заметить, что в Казани проходит саммит БРИКС. На мероприятии присутствует ряд лидеров, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина магистр внешней политики, эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская, такое решение связано с тем, что Турции не удалось вступить в ЕС.

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НАТО Российская Федерация Турция Марк Рютте БРИКС
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