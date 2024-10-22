Рютте высказался об участии Турции в саммите БРИКС в Казани

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ходе пресс-конференции .

Он призвал помнить, что Турция - это "очень важный союзник в НАТО" и она имеет одни из лучших оснащенных вооруженных сил в Альянсе, а также вносит существенный вклад в операции союзников.

По словам Рютте, очевидно, что в Альянсе, который состоит из 32 демократических стран, будут дебаты "о тех или иных вопросах".

"Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право, что может время от времени приводить к дебатам на двустороннем уровне или в рамках НАТО", - считает Рютте.

Генсек заверил, что Североатлантический альянс "популярен в Турции", а Турция "популярна в НАТО".