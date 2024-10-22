Рютте висловився про участь Туреччини в саміті БРІКС у Казані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції .

Він закликав пам'ятати, що Туреччина - це "дуже важливий союзник у НАТО" і вона має одні з найкращих оснащених збройних сил в Альянсі, а також робить істотний внесок у операції союзників.

За словами Рютте, очевидно, що в Альянсі, який складається з 32 демократичних країн, будуть дебати "про ті чи інші питання".

"Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може іноді призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в рамках НАТО", - вважає Рютте.

Генсек запевнив, що Північноатлантичний альянс "популярний у Туреччині", а Туреччина "популярна в НАТО".