Рютте висловився про участь Туреччини в саміті БРІКС у Казані
Туреччина має право співпрацювати з країнами БРІКС. Побоювань щодо таких дій Стамбула немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції.
Він закликав пам'ятати, що Туреччина - це "дуже важливий союзник у НАТО" і вона має одні з найкращих оснащених збройних сил в Альянсі, а також робить істотний внесок у операції союзників.
За словами Рютте, очевидно, що в Альянсі, який складається з 32 демократичних країн, будуть дебати "про ті чи інші питання".
"Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може іноді призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в рамках НАТО", - вважає Рютте.
Генсек запевнив, що Північноатлантичний альянс "популярний у Туреччині", а Туреччина "популярна в НАТО".
Саміт БРІКС
Варто зауважити, що у Казані відбувається саміт БРІКС. На заході присутня низка лідерів, у тому числі і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
На початку вересня стало відомо, що Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС.
Як розповіла в коментарі РБК-Україна магістр зовнішньої політики, експерт зі Східної Азії Наталія Бутирська, таке рішення пов'язане з тим, що Туреччині не вдалося вступити до ЄС.
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