Рютте и Дуда об отношениях США и Украины: поддержка должна продолжаться

Украина должна находиться в позиции силы во время войны с Российской Федерацией. А значит ей нужна поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу генерального секретаря НАТО Марк Рютте и президента Польши Анджея Дуду.

Рютте подчеркнул важность того, чтобы Украина находилась в позиции силы.

"Поэтому поддержка должна продолжаться. США и Украина должны обсудить, как работать дальше, как выйти из этих сложных ситуаций. Письмо от (украинского президента Владимира, - ред.) Зеленского во вторник уже было отправлено. Я очень оптимистичен, что результаты будут положительными", - рассказал генсек.

В то же время Рютте отметил, что пока лучше не комментировать предположения и отметил, что оптимистично относится к будущему.

В свою очередь польский президент подчеркнул, что, по его мнению, ситуация в отношениях между США и Украиной является временной, и связана со сложными переговорами.

"Мы можем сказать следующее: то, что в Овальном кабинете произошло, - это было землетрясение, а сейчас у нас отход от землетрясения. Ситуация уже подходит к своему концу. Я поощряю Зеленского спокойно вернуться к столу переговоров и провести взвешенные переговоры с президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сообщил Дуда.