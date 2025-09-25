Рютте разнес Лаврова: на "министра со времен Христа" не стоит обращать внимания

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал не обращать слишком много внимания на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил в эфире Fox News .

"С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания", - сказал Рютте.

В частности, Рютте отметил, что Лавров является министром иностранных дел РФ "со времен рождения Иисуса Христа".

Напомним, ранее Рютте заявил, что НАТО не будет колебаться с ответом на провокации страны-агрессора.

В частности, генсек НАТО заявил, что Альянс "будет действовать решительно и быстро" в ответ на инциденты с неизвестными дронами и самолетами. Он добавил, что НАТО уже продемонстрировало это в предыдущих инцидентах.

Также мы рассказывали, что, по словам Рютте, Украина в рамках инициативы PURL непрерывно будет получать американское оружие, профинансированное странами-членами НАТО.

Он отметил, что НАТО уже выделило на приобретение американского оружия для Украины 2 млрд долларов.

"Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками", - заявил генсек НАТО.

По его мнению, это оружие вместе с санкциями и расходами стран-членов Альянса на оборону создает давление на страну-агрессора, которое в конце концов должно заставить ее прекратить свои действия.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров встретились в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Представитель Госдепартамента Томми Пиггот рассказал, что во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.

Рубио в очередной раз призвал РФ остановить агрессию и предпринять "существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования" войны в Украине.