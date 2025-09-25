ua en ru
Рютте розніс Лаврова: на "міністра з часів Христа" не варто звертати уваги

Бельгія, Четвер 25 вересня 2025 17:56
Рютте розніс Лаврова: на "міністра з часів Христа" не варто звертати уваги
Автор: Валерій Ульяненко

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив не звертати занадто багато уваги на заяви міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в ефірі Fox News.

Зокрема, Рютте зазначив, що Лавров є міністром закордонних справ РФ "з часів народження Ісуса Христа".

"Відтоді нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст. Не звертайте на нього занадто багато уваги", - сказав Рютте.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що НАТО не буде вагатись з відповіддю на провокації країни-агресорки.

Зокрема, генсек НАТО заявив, що Альянс "буде діяти рішуче і швидко" у відповідь на інциденти з невідомими дронами та літаками. Він додав, що НАТО вже продемонструвало це у попередніх інцидентах.

Також ми розповідали, що, за словами Рютте, Україна в рамках ініціативи PURL безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами-членами НАТО.

Він зауважив, що НАТО вже виділило на придбання американської зброї для України 2 млрд доларів.

"Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками", - заявив генсек НАТО.

На його думку, ця зброя разом із санкціями та витратами країн-членів Альянсу на оборону створює тиск на країну-агресорку, який зрештою має змусити її припинити свої дії.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо та очільник російського МЗС Сергій Лавров зустрілися в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Речник Держдепартаменту Томмі Піггот розповів, що під час зустрічі російському міністру висунули низку умов.

Рубіо вчергове закликав РФ зупинити агресію і вжити "суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання" війни в Україні.

