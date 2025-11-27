ua en ru
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией, - WSJ

Четверг 27 ноября 2025 11:48
UA EN RU
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией, - WSJ Фото: Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия разрабатывает и имплементирует секретный план на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 тысяч военнослужащих НАТО к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, около 2,5 лет назад 12 высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы работать над секретным планом на случай войны с Россией. Теперь они спешат его имплементировать.

Речь идет об "Операционном плане Германия" (Operation Plan Germany) - секретном документе объемом 1200 страниц.

В плане подробно описано, как около 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переправлены на восток к линии фронта. В нем также обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут продвигаться, а также как они будут обеспечены и защищены на этом пути.

Отмечается, что план является самым четким на сегодня проявлением того, что его авторы называют подходом к войне "с участием всего общества".

WSJ подчеркивает, что немецкие чиновники заявили, что ожидают, что Россия будет готова и захочет напасть на НАТО в 2029 году. Но ряд шпионских инцидентов, диверсионных атак и вторжений в воздушное пространство Европы, многие из которых западная разведка приписывает Москве, свидетельствует о том, что она может готовиться к более раннему нападению.

Как пишет издание, аналитики также считают, что "возможное прекращение огня в Украине, на котором США настаивают на этой неделе, может освободить время и ресурсы для России для подготовки действий против членов НАТО в Европе".

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, четко дав понять нашим врагам, что если они нападут на нас, то не достигнут успеха", - сказал высокопоставленный военный офицер и один из первых авторов плана, известного в военных кругах как OPLAN DEU.

Сообщается, что сейчас OPLAN "размещенный в изолированной "красной сети" военных, находится во второй редакции".

По данным издания, команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманн, ветерана Косово и Афганистана, завершила первую версию плана до марта прошлого года, опираясь на отзывы растущего круга министерств, правительственных учреждений и местных органов власти.

В частности, внимание уделяется инфраструктуре. В долгосрочной перспективе Берлин намерен потратить 166 млрд евро к 2029 году на инфраструктуру, в том числе более 100 млрд евро на давно заброшенные железные дороги, и уделить приоритетное внимание инфраструктуре двойного назначения.

WSJ отмечает, что в войне с Россией Германия больше не будет государством на передовой, а станет плацдармом. Кроме деградированной инфраструктуры, ей придется бороться с сокращенными военными силами и новыми угрозами, такими как беспилотники.

Недостатки законодательства мирного времени также усложнили для Германии защиту от диверсии - одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается OPLAN.

В то же время Бундесвер оптимистично настроен относительно своего прогресса.

"Учитывая, что мы начали с чистого листа в начале 2023 года, мы очень довольны тем, где мы сегодня. Это очень сложный продукт", - сказал офицер и соавтор OPLAN.

Как показали недавние стресс-тесты, еще есть над чем работать, чтобы план и реальность согласовались. Самая большая неопределенность, с которой сталкиваются авторы плана, заключается в том, сколько у них времени.

Европа готовится к войне с Россией

Напомним, ранее президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент.

К тому же в ЕС утверждают, что Россия может проверить оборону НАТО в течение следующих двух-четырех лет. Не исключено, что Москва попытается напасть на одно из балтийских государств.

Военная разведка Украины сообщила, Россия рассматривает масштабную войну в Европе как неотвратимую в среднесрочной перспективе.

Также ранее сообщалось, что ЕС готовится запустить масштабную оборонную реформу, включающую совместное производство дронов. Брюссель хочет сделать Европу готовой к войне к 2030 году.

НАТО Российская Федерация
