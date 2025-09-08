Трое погибших, 11 пострадавших: в Святошинском районе Киева завершили спасательные работы
В Святошинском районе Киева закончили проводить аварийно-спасательные работы после ночного обстрела столицы в ночь на 7 сентября. Тогда погибло три человека, среди которых ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.
Сообщается, что спасатели закончили проводить разбор завалов и поиск погибших. В ГСЧС отметили, что из-за массированного удара по столице погибло три человека, среди которых двухмесячный ребенок. Также ранения получили 11 человек, а за психологической помощью обратился 171 житель девятиэтажки.
В результате аварийных работ было собрано и вывезено более 360 тонн мусора и строительных конструкций. Во время работы спасатели использовали 21 единицу техники ГСЧС. Участие в поисковых работах, а также для ликвидации последствий было привлечено около 130 спасателей. Сейчас все работы завершены.
Обстрел Киева 7 сентября
Напомним, с вечера и до 5 утра 7 сентября столицу атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сразу сообщили о разрушении 4 многоэтажек: одна - на левом берегу и три - на правом. Больше всего разрушений претерпела 9-этажка в Святошинском районе, где было разрушено несколько этажей.
После атаки дронов уже около шести утра столицу атаковали крылатые ракеты.
В результате обстрела Киева 7 сентября впервые за время полномасштабного вторжения было повреждено здание Кабмина.
Кроме Киева 7 сентября под вражеским ударом были и другие города Украины, в частности, Одесса, Кривой Рог, Полтавщина. Обстрел в ночь на воскресенье стал самым массовым по количеству дронов. Подробнее о последствиях атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.