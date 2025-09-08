Трое погибших, 11 пострадавших: в Святошинском районе Киева завершили спасательные работы

В Святошинском районе Киева закончили проводить аварийно-спасательные работы после ночного обстрела столицы в ночь на 7 сентября. Тогда погибло три человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.

Сообщается, что спасатели закончили проводить разбор завалов и поиск погибших. В ГСЧС отметили, что из-за массированного удара по столице погибло три человека, среди которых двухмесячный ребенок. Также ранения получили 11 человек, а за психологической помощью обратился 171 житель девятиэтажки. В результате аварийных работ было собрано и вывезено более 360 тонн мусора и строительных конструкций. Во время работы спасатели использовали 21 единицу техники ГСЧС. Участие в поисковых работах, а также для ликвидации последствий было привлечено около 130 спасателей. Сейчас все работы завершены. Фото: аварийно-спасательные работы в Киеве (ГСЧС)