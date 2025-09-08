ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трое погибших, 11 пострадавших: в Святошинском районе Киева завершили спасательные работы

Киев, Понедельник 08 сентября 2025 14:28
UA EN RU
Трое погибших, 11 пострадавших: в Святошинском районе Киева завершили спасательные работы Фото: последствия удара РФ по дому в Киеве 7 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Святошинском районе Киева закончили проводить аварийно-спасательные работы после ночного обстрела столицы в ночь на 7 сентября. Тогда погибло три человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.

Сообщается, что спасатели закончили проводить разбор завалов и поиск погибших. В ГСЧС отметили, что из-за массированного удара по столице погибло три человека, среди которых двухмесячный ребенок. Также ранения получили 11 человек, а за психологической помощью обратился 171 житель девятиэтажки.

В результате аварийных работ было собрано и вывезено более 360 тонн мусора и строительных конструкций. Во время работы спасатели использовали 21 единицу техники ГСЧС. Участие в поисковых работах, а также для ликвидации последствий было привлечено около 130 спасателей. Сейчас все работы завершены.

Фото: аварийно-спасательные работы в Киеве (ГСЧС)

Обстрел Киева 7 сентября

Напомним, с вечера и до 5 утра 7 сентября столицу атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сразу сообщили о разрушении 4 многоэтажек: одна - на левом берегу и три - на правом. Больше всего разрушений претерпела 9-этажка в Святошинском районе, где было разрушено несколько этажей.

После атаки дронов уже около шести утра столицу атаковали крылатые ракеты.

В результате обстрела Киева 7 сентября впервые за время полномасштабного вторжения было повреждено здание Кабмина.

Кроме Киева 7 сентября под вражеским ударом были и другие города Украины, в частности, Одесса, Кривой Рог, Полтавщина. Обстрел в ночь на воскресенье стал самым массовым по количеству дронов. Подробнее о последствиях атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России