ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Троє загиблих, 11 постраждалих: у Святошинському районі Києва завершили рятувальні роботи

Київ, Понеділок 08 вересня 2025 14:28
UA EN RU
Троє загиблих, 11 постраждалих: у Святошинському районі Києва завершили рятувальні роботи Фото: наслідки удару РФ по будинку в Києві 7 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Святошинському районі Києва закінчили проводити аварійно-рятувальні роботи після нічного обстрілу столиці в ніч на 7 вересня. Тоді загинуло троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України у мережі Telegram.

Повідомляється, що рятувальники закінчили проводити розбір завалів і пошук загиблих. У ДСНС зазначили, що через масований удар по столиці загинуло троє людей, серед яких двомісячна дитина. Також поранення дістали 11 осіб, а по психологічну допомогу звернувся 171 житель дев'ятиповерхівки.

Унаслідок аварійних робіт було зібрано і вивезено понад 360 тонн сміття та будівельних конструкцій. Під час роботи рятувальники використовували 21 одиницю техніки ДСНС. Участь у пошукових роботах, а також для ліквідації наслідків було залучено близько 130 рятувальників. Наразі всі роботи завершено.

Фото: аварійно-рятувальні роботи у Києві (ДСНС)

Обстріл Києва 7 вересня

Нагадаємо, з вечора і до 5 ранку 7 вересня столицю атакували ворожі безпілотники. Місцева влада одразу повідомила про руйнування 4 багатоповерхівок: одна - на лівому березі і три - на правому. Найбільше руйнувань зазнала 9-поверхівка у Святошинському районі, де було зруйновано кілька поверхів.

Після атаки дронів вже близько шостої ранку столицю атакували крилаті ракети.

Внаслідок обстрілу Києва 7 вересня вперше за час повномасштабного вторгнення було пошкоджено будівлю Кабміну.

Окрім Києва 7 вересня під ворожим ударом були й інші міста України, зокрема, Одеса, Кривий Ріг, Полтавщина. Обстріл в ніч на неділю став наймасовішим за кількістю дронів. Детальніше про наслідки атаки ворога - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії