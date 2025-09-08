Троє загиблих, 11 постраждалих: у Святошинському районі Києва завершили рятувальні роботи

У Святошинському районі Києва закінчили проводити аварійно-рятувальні роботи після нічного обстрілу столиці в ніч на 7 вересня. Тоді загинуло троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України у мережі Telegram.

Повідомляється, що рятувальники закінчили проводити розбір завалів і пошук загиблих. У ДСНС зазначили, що через масований удар по столиці загинуло троє людей, серед яких двомісячна дитина. Також поранення дістали 11 осіб, а по психологічну допомогу звернувся 171 житель дев'ятиповерхівки. Унаслідок аварійних робіт було зібрано і вивезено понад 360 тонн сміття та будівельних конструкцій. Під час роботи рятувальники використовували 21 одиницю техніки ДСНС. Участь у пошукових роботах, а також для ліквідації наслідків було залучено близько 130 рятувальників. Наразі всі роботи завершено. Фото: аварійно-рятувальні роботи у Києві (ДСНС)