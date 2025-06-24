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Спасательная операция на месте удара в Киеве завершена: сколько погибших

Киев, Вторник 24 июня 2025 08:37
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Спасательная операция на месте удара в Киеве завершена: сколько погибших Фото: последствия атаки РФ по дому в Шевченовском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Шевченковском районе Киева завершены поисково-спасательные работы после попадания российской ракеты 23 июня. В результате атаки погибли 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершены. Российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек. Мои соболезнования родным погибших", - сообщил министр.

На месте трагедии продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты демонтируют конструкции, представляющие угрозу для жизни и безопасности.

Также Клименко отметил, что все факты военных преступлений со стороны России фиксируются, и Украина работает над тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 23 июня российские террористы ударили по Киеву ракетами и дронами.

В частности, в Шевченковском районе одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

По словам главы МВД Игоря Клименко, ракета, которая попала в дом, пробила все до самого подвала.

Сразу после атаки россияне начали распространять фейк о том, что якобы все удары по Киеву в ночь на 23 июня, были направлены исключительно по военным объектам, а гибель гражданских - это "результат работы украинской ПВО". Однако в ЦПД опровергли эти заявления.

Как известно, всего Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела по Киеву - читайте в репортаже РБК-Украина.

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