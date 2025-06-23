"Пробила до подвала": Клименко рассказал о ракетном ударе по дому в Киеве

Ракета, которая попала в дом в Киеве, пробила все до самого подвала. Спасатели до сих пор деблокируют последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко во время пресс-конференции.

В результате вражеской атаки на Киев 23 июня одна из российских ракет пробила подвал пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе.

По его словам, спасательные службы работают на месте трагедии и уже деблокировали тело седьмого погибшего.

Известно, что в результате ночной атаки 23 июня погибли по меньшей мере 7 человек в столице, еще десятки - пострадали. Среди раненых есть дети и беременная женщина.

Ракетная атака задела сразу несколько районов Киева, в частности Голосеевский, Святошинский, Дарницкий, Подольский, Деснянский и Шевченковский.

В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания, объекты инфраструктуры и автомобили.

В Шевченковском районе были полностью разрушены верхние этажи одного из домов, там работают десятки спасателей и спецтехника.