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Рятувальна операція на місці удару в Києві завершена: скільки загиблих

Київ, Вівторок 24 червня 2025 08:37
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Рятувальна операція на місці удару в Києві завершена: скільки загиблих Фото: наслідки атаки РФ по будинку у Шевченівському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Шевченківському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети 23 червня. Внаслідок атаки загинули 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих", - повідомив міністр.

На місці трагедії продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Спеціалісти демонтують конструкції, що становлять загрозу для життя та безпеки.

Також Клименко наголосив, що всі факти воєнних злочинів з боку Росії фіксуються, і Україна працює над тим, щоб винні були притягнуті до відповідальності.

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російські терористи вдарили по Києву ракетами та дронами.

Зокрема, у Шевченківському районі одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, ракета, яка влучила в будинок, пробила все до самого підвалу.

Одразу після атаки росіяни почали поширювати фейк про те, що нібито всі удари по Києву в ніч на 23 червня, були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних - це "результат роботи української ППО". Однак у ЦПД спростували ці заяви.

Як відомо, всього Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу по Києву - читайте у репортажі РБК-Україна.

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