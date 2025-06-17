В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ

Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен День траура по жертвам массированной атаки российских войск на столицу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

В память о погибших флаги приспустят на всех коммунальных зданиях, а также рекомендовано сделать это на государственных и частных учреждениях.

В этот день в городе запрещены все развлекательные мероприятия. Разбор завалов после ракетных ударов продолжается - на данный момент подтверждена смерть трех человек в Дарницком районе.

По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются в Соломенском районе. Общее количество пострадавших уже достигает 114 человек.