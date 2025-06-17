ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ

Вторник 17 июня 2025 11:51
UA EN RU
В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ Фото: в Киеве объявили День траура по погибшим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен День траура по жертвам массированной атаки российских войск на столицу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

В память о погибших флаги приспустят на всех коммунальных зданиях, а также рекомендовано сделать это на государственных и частных учреждениях.

В этот день в городе запрещены все развлекательные мероприятия. Разбор завалов после ракетных ударов продолжается - на данный момент подтверждена смерть трех человек в Дарницком районе.

По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются в Соломенском районе. Общее количество пострадавших уже достигает 114 человек.

Ночная атака на Киев

Россия в ночь на 17 июня осуществила массированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет различных типов.

В течение ночи по городу было нанесено более 400 ударов, из которых значительная часть была сбита силами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей.

В результате обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Особенно пострадали Дарницкий, Соломенский и другие районы столицы. По официальным данным, погибли по меньшей мере 14 человек, более 100 получили ранения.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий атаки.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде