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"Спасла собака": в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцу

Среда 18 июня 2025 18:06
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"Спасла собака": в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцу Российская ракета уничтожила целый подъезд 9-этажного дома в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Во время массированного удара РФ по Киеву 17 июня жизнь парня в Соломенском районе спасла собака. Тем временем его дом был уничтожен вражеской ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бабушки парня в Facebook.

Как именно собака спасла своего хозяина

Согласно информации Катерины Лисовой, ее старший внук жил именно в том 9-этажном доме в Соломенском районе Киева, в который 17 июня 2025 года попала вражеская ракета.

"Его подъезда нет: ночью от удара ракеты рухнул полностью. Для тех, кто не ушел в укрытие - черный день", - рассказала женщина.

Она добавила, что ее внука спасла собака, с которой он вышел, когда "стало громко".

"Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, но от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней", - поделилась бабушка.

По ее словам, именно тогда - через мгновение - произошел роковой удар.

"Это его и спасло... Остался с поводком от собаки - документы, все вещи - под завалами", - добавила Лисова.

&quot;Спасла собака&quot;: в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцуПесик Ричард потерялся после вражеского обстрела (иллюстрация: facebook.com/kateryna.lisova.2025)

В завершение стоит отметить, что песик Ричард, который спас жизнь парня, до сих пор не нашелся.

"К сожалению, найти собачку не удалось. Возможно, кто-то увидит Ричарда в том районе, пожалуйста, приютите и дайте мне знать - будем очень благодарны", - подчеркнула автор поста.

&quot;Спасла собака&quot;: в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцу&quot;Спасла собака&quot;: в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцуФрагмент публикации бабушки мальчика (скриншот: facebook.com/kateryna.lisova.2025)

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня 2025 года войска РФ осуществили массированную атаку на Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов.

По словам президента Владимира Зеленского, удар по Киеву (с использованием дронов и ракет) - стал одним из самых страшных.

Сначала сообщалось о разрушениях в 12 точках, однако впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что под огнем оказались 27 локаций в разных районах города (в частности в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском).

Больше всего пострадал Соломенский район. Именно там вражеская ракета попала в девятиэтажный многоквартирный дом, полностью уничтожив один из подъездов.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, она "зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал".

Согласно информации Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве (по состоянию на 14:25 среды, 18 июня), количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек.

Всего по городу Киеву в результате атаки РФ в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

Читайте также, что известно о погибшем в Киеве парне, за спасение которого родители и украинцы молились вчера целый день.

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