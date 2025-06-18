"Спасла собака": в Киеве парень выжил во время атаки РФ благодаря любимцу
Во время массированного удара РФ по Киеву 17 июня жизнь парня в Соломенском районе спасла собака. Тем временем его дом был уничтожен вражеской ракетой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бабушки парня в Facebook.
Как именно собака спасла своего хозяина
Согласно информации Катерины Лисовой, ее старший внук жил именно в том 9-этажном доме в Соломенском районе Киева, в который 17 июня 2025 года попала вражеская ракета.
"Его подъезда нет: ночью от удара ракеты рухнул полностью. Для тех, кто не ушел в укрытие - черный день", - рассказала женщина.
Она добавила, что ее внука спасла собака, с которой он вышел, когда "стало громко".
"Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, но от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней", - поделилась бабушка.
По ее словам, именно тогда - через мгновение - произошел роковой удар.
"Это его и спасло... Остался с поводком от собаки - документы, все вещи - под завалами", - добавила Лисова.
Песик Ричард потерялся после вражеского обстрела (иллюстрация: facebook.com/kateryna.lisova.2025)
В завершение стоит отметить, что песик Ричард, который спас жизнь парня, до сих пор не нашелся.
"К сожалению, найти собачку не удалось. Возможно, кто-то увидит Ричарда в том районе, пожалуйста, приютите и дайте мне знать - будем очень благодарны", - подчеркнула автор поста.
Фрагмент публикации бабушки мальчика (скриншот: facebook.com/kateryna.lisova.2025)
Напомним, в ночь с 16 на 17 июня 2025 года войска РФ осуществили массированную атаку на Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов.
По словам президента Владимира Зеленского, удар по Киеву (с использованием дронов и ракет) - стал одним из самых страшных.
Сначала сообщалось о разрушениях в 12 точках, однако впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что под огнем оказались 27 локаций в разных районах города (в частности в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском).
Больше всего пострадал Соломенский район. Именно там вражеская ракета попала в девятиэтажный многоквартирный дом, полностью уничтожив один из подъездов.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, она "зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал".
Согласно информации Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве (по состоянию на 14:25 среды, 18 июня), количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек.
Всего по городу Киеву в результате атаки РФ в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.
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