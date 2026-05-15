Спасали под взрывы: полиция показала первые кадры после удара РФ по Запорожью
В пятницу, 15 мая, Россия нанесла удар по Запорожью. Несмотря на опасность, патрульные полицейские сразу начали эвакуировать людей из опасной зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.
"Сегодня город в очередной раз подвергся вражеской атаке. На месте атаки был пожар и раздавались взрывы, поэтому несмотря на опасность, патрульные немедленно начали эвакуацию людей из опасной зоны", - говорится в заявлении.
Полицейские сразу оказали пострадавшим домедицинскую помощь: наложили турникеты, затампонировали ранения и наложили повязки. После этого раненых передали медикам.
Правоохранители призвали всех украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в безопасные места.
Что предшествовало
Сегодня днем россияне нанесли удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще трое - получили ранения.
Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры. Из-за повреждения цистерны с горюче-смазочными материалами возник пожар.
Обстрел Украины 15 мая
Напомним, 15 мая россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Вражеский беспилотник попал вблизи одного из вагонов - в результате удара двое пассажиров получили ранения.
Кроме того, в ночь на сегодня враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате удара есть пострадавшие, зафиксированы повреждения в жилом секторе.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью Россия выпустила по Украине шесть ракет и 141 ударный беспилотник с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских целей, однако в отдельных регионах зафиксированы попадания.