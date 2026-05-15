ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Спасали под взрывы: полиция показала первые кадры после удара РФ по Запорожью

18:14 15.05.2026 Пт
2 мин
Правоохранители эвакуировали людей, несмотря на опасность
aimg Валерий Ульяненко
Спасали под взрывы: полиция показала первые кадры после удара РФ по Запорожью Иллюстративное фото: полицейские оказали пострадавшим помощь сразу после обстрела (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В пятницу, 15 мая, Россия нанесла удар по Запорожью. Несмотря на опасность, патрульные полицейские сразу начали эвакуировать людей из опасной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Читайте также: Россия нанесла удар по пригородному поезду на Запорожье, пострадали пассажиры (фото)

"Сегодня город в очередной раз подвергся вражеской атаке. На месте атаки был пожар и раздавались взрывы, поэтому несмотря на опасность, патрульные немедленно начали эвакуацию людей из опасной зоны", - говорится в заявлении.

Полицейские сразу оказали пострадавшим домедицинскую помощь: наложили турникеты, затампонировали ранения и наложили повязки. После этого раненых передали медикам.

Правоохранители призвали всех украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в безопасные места.

Что предшествовало

Сегодня днем россияне нанесли удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще трое - получили ранения.

Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры. Из-за повреждения цистерны с горюче-смазочными материалами возник пожар.

Обстрел Украины 15 мая

Напомним, 15 мая россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Вражеский беспилотник попал вблизи одного из вагонов - в результате удара двое пассажиров получили ранения.

Кроме того, в ночь на сегодня враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате удара есть пострадавшие, зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью Россия выпустила по Украине шесть ракет и 141 ударный беспилотник с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских целей, однако в отдельных регионах зафиксированы попадания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Национальная полиция Война в Украине
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата