Украину атаковали ракеты и дроны, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

09:43 15.05.2026 Пт
Сколько вражеских целей сбила ПВО?
Украину атаковали ракеты и дроны, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
В ночь на 15 мая Россия атаковала Украину 6 ракетами и 141 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, одной противокорабельной ракетой Х-35 с ВОТ АР Крым, а также 141 ударным дронами Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 противокорабельную ракету Х-35 и 130 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины 15 мая

Напомним, утром 15 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Группа дронов двигалась с севера Киевской области на столицу. Раздавались взрывы, работала ПВО.

Ночью российская армия нанесла по Одесской области комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате обстрела есть раненые люди и повреждения в жилом секторе.

Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по пригородному поезду в Запорожской области. Двое пассажиров получили ранения.

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
