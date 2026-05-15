Рятували під вибухи: поліція показала перші кадри після удару РФ по Запоріжжю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.

Нагадаємо, 15 травня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Ворожий безпілотник влучив поблизу одного з вагонів - унаслідок удару двоє пасажирів отримали поранення .

Ворог поцілив по об’єкту промислової інфраструктури. Через пошкодження цистерни з паливно-мастильними матеріалами виникла пожежа.

Сьогодні вдень росіяни завдали удару по Запоріжжю . Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще троє - отримали поранення.

Правоохоронці закликали всіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до безпечних місць.

Поліцейські одразу надали постраждалим домедичну допомогу: наклали турнікети, затампонували поранення та наклали пов’язки. Після цього поранених передали медикам.

"Сьогодні місто вчергове зазнало ворожої атаки. На місці атаки була пожежа та лунали вибухи, тож попри небезпеку, патрульні негайно розпочали евакуацію людей із небезпечної зони", - йдеться у заяві.

Крім того, у ніч на сьогодні ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Внаслідок удару є постраждалі, зафіксовано пошкодження у житловому секторі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі Росія випустила по Україні шість ракет і 141 ударний безпілотник з різних напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих цілей, однак в окремих регіонах зафіксовані влучання.