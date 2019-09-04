ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка звільнив прокурорів 4 областей

Новини » Політика    04.09.2019 - 12:04
Рябошапка звільнив прокурорів 4 областей
Фото: Руслан Рябошапка (facebook.com/NAZKgov)

Накази про звільнення були підписані 3 вересня

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як повідомляється, за наказами генпрокурора, які були підписані 3 вересня, з посад були звільненні прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Нагадаємо, раніше генрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора. Також Матіос був виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони.

Також РБК-Україна писало, що на своєму першому засіданні Верховна рада 9-го скликання ухвалила рішення звільнити Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Тоді ж парламент ухвалив рішення призначити новим генпрокурором Руслана Рябошапку.

Додамо, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №1032, в якому пропонується провести реформування Генеральної прокуратури України. Зокрема, глава держави пропонує реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, а також ліквідувати військову прокуратуру.

Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області Опубліковано указ про призначення Рябошапки генпрокурором
Новини України увольнениепрокурорРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся