Рябошапка звільнив Матіоса

Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Рябошапка підписав наказ про звільнення Головного військового прокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади Головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

У прес-службі зазначають, що Матіос виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби.

"В понеділок, 2 вересня 2019 року, керуючись законом України "Про прокуратуру", положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, а також на підставі листа міністра оборони України від 02.09.2019, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса", - йдеться в повідомленні.

Додамо, Анатолій Матіос 26 червня 2014 року Матіос був призначений заступником генерального прокурора України - начальником головного управління процесуального керівництва у кримінальних виробництвах слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генеральної прокуратури України. З 26 серпня 2014 року - призначений заступником генерального прокурора України - головним військовим прокурором.

Раніше Матіос був начальником УСБУ у Львівській області. У 2008-2009 роках - начальник УСБУ в Одеській області. У 2009-2010 рр. - перший заступник ГУ "К" СБУ в Києві.

Нагадаємо, раніше Матіос заявив, що не планує достроково йти у відставку у зв'язку зі зміною влади.

РБК-Україна писало, що на першому засіданні Ради 9 скликання депутатами було прийнято рішення звільнити Юрія Луценка з посади генерального прокурора. В той же день було прийнято рішення призначити Руслана Рябошапка новим генпрокурором України.