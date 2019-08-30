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Раді пропонують реформувати Генпрокуратуру

Новини » Політика    30.08.2019 - 17:15
Раді пропонують реформувати Генпрокуратуру
Фото: будівля ГПУ (РБК-Україна)

Генеральну прокуратуру пропонують реформувати в Офіс генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Про це йдеться в тексті законопроекту №1032, який був оприлюднений на сайті парламенту.

Відповідно до тексту законопроекту, глава держави пропонує реформувати Генеральну прокуратуру України в Офіс генерального прокурора. Також пропонується ліквідувати військову прокуратуру та провести переатестацію всіх працівників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Крім того, Зеленський пропонує збільшити рівень заробітної праці співробітників органів прокуратури та зменшити їх кількість з 15 до 10 тисяч осіб.

Також в законопроект внесена пропозиція про призупинення роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, раніше новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дасть змогу оновити органи прокуратури новими кадрами. За словами Рябошапки, законопроект дасть можливість зайти в систему "іншим людям, які не є прокурорами".

Додамо, що вчора, 29 серпня, під час свого першого засідання Верховна рада схвалила кандидатуру Рябошапки на посаду генерального прокурора України. За кандидатуру Рябошапки проголосували 312 народних депутатів. Кандидатура була внесена президентом Володимиром Зеленським.

У Раду за два дні подали понад 120 законодавчих ініціатив Опубліковано указ про призначення Рябошапки генпрокурором
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