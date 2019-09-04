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Рябошапка уволил прокуроров 4 областей

Новости » Политика    04.09.2019 - 12:04
Рябошапка уволил прокуроров 4 областей
Фото: Руслан Рябошапка (facebook.com/NAZKgov)

Приказы об увольнении были подписаны 3 сентября

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, по приказам генпрокурора, которые были подписаны 3 сентября, с должностей были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Напомним, ранее генрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора. Также Матиос был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны.

РБК-Украина писало, что на своем первом заседании Верховная рада 9-го созыва приняла решение уволить Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины. Тогда же парламент принял решение назначить новым генпрокурором Руслана Рябошапку.

Добавим, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №1032, в котором предлагается провести реформирование Генеральной прокуратуры Украины. В частности, глава государства предлагает реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, а также ликвидировать военную прокуратуру.

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Новости Украины увольнениепрокурорРуслан Рябошапка
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