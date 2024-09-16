Разрушительная стихия. Что известно о наводнении в Польше и его последствиях
Катастрофическое наводнение охватило часть Польши. Большая вода разрушила несколько дамб, затопила города на юго-западе страны и унесла жизни не менее 4 человек. Правительство объявило состояние стихийного бедствия с эвакуацией населения.
Все, что известно о последствиях разрушительного наводнения в Польше, – в материале РБК-Украина ниже.
Содержание:
- Прорванные дамбы и затопленные города
- Жертвы наводнения и пострадавшие
- Эвакуация продолжается
- В Польше введено состояние стихийного бедствия
Прорванные дамбы и затопленные города
В Польше уже несколько дней бушует наводнение, которое называют сильнейшим с 1997 года. Из-за ливневых дождей циклона "Борис" на юго-западе страны сложилась критическая ситуация (Нижняя Силезия, Ополе).
Вода из рек затопила населенные пункты, зафиксировано несколько прорывов дамб и обвал моста. Было отменено движение более 130 поездов внутри страны и задерживаются международные рейсы.
Вчера в результате прорыва плотины затопило Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Проезд в город был заблокирован.
Под напором воды обрушился временный мост на автомагистрали в Глухолазах. Затопило город Клодзко, там эвакуировали 1600 человек.
В город Лендек-Здруй из-за разлива реки можно добраться только со стороны Чехии. На улицах – тонны ила и грязи. Люди остались без телефонной связи, нет воды и света.
В понедельник прорвало дамбу между водохранилищами Тополя и Козельно, из-за чего пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув.
#PILNE: Przepust między zbiornikiem Topola i Kozielno. pic.twitter.com/L1o9WZkTHX— Remiza.pl (@remizacompl) September 16, 2024
От стихии на данный момент страдают небольшие города, однако наводнение грозит многотысячному Вроцлаву. Паводковая волна надвигается на город. По прогнозам, большая вода дойдет туда вечером 18 сентября, и паводок может быть длительным.
Мэр Вроцлава сообщил, что в разных частях города укрепляют и поднимают набережные. На речном канале также будут установлены металлические стены. С понедельника жителям раздают мешки с песком, чтобы защитить их имущество.
Жертвы наводнения и пострадавшие
На сегодня известно, что стихия унесла жизни четырех человек. В воскресенье сообщалось о гибели мужчины в селе Кросновице Клодзкого уезда.
Тело еще одного человека нашли в ручье в городе Бельско-Бьяла Силезского воеводства. По данным полиции, также погибла женщина в Лендек-Здруй и мужчина в Нисе.
Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина журналист Radio Reset Obywatelski Игорь Кравец, пострадавших от наводнения может быть десятки тысяч. Речь идет, прежде всего, об имуществе, ведь вода дошла до первых этажей в затопленных городах.
Фото: наводнение в польском городе Ниса (twitter.com/TygodnikOpolska)
Эвакуация продолжается
На 16 сентября было эвакуировано более 3200 человек из затопленных районов. К спасательным работам привлечены военные, вертолеты, катера и спасательные машины.
Вечером в понедельник мэр города Ниса объявил о срочной эвакуации всех жителей из-за угрозы прорыва на набережной. На улицах включились сирены.
W Nysie zawyły syreny. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o ewakuację. Ludzie zaczynają uciekać. #Nysa #powódź #powódź2024 #powódźNysa— Opolska (@TygodnikOpolska) September 16, 2024
Więcej - https://t.co/lVdUMPkkP0 pic.twitter.com/ot0nFbcfXI
В худшем случае волна воды может подняться на несколько метров. Оставшихся в городе призывают пройти на верхние этажи домов.
В Польше введено состояние стихийного бедствия
16 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений:
- в Нижнесилезском воеводстве: Каменная Гура, Карконоше, Клодзко, Львовек, Валбжих и Зомбковице, а также города с уездными правами: Валбжих и Еленя Гура,
- в Опольском воеводстве: Глубчицы, Ниса и Прудницкие и гмина Стшелецки в Крапковицком уезде,
- в Силезском воеводстве: Бельско, Цешин, Пщина и Рацибуж и город с районными правами Бельско-Бяла.
Предполагается, что в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Будут действовать "лишь необходимые" ограничения прав и свобод: среди них – приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.
Как заявила министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клосска, состояние стихийного бедствия "поможет мобилизовать больше средств и ресурсов для борьбы с последствиями наводнений".
Фото: последствия наводнения (twitter.com/TygodnikOpolska)
Известно, что правительство выделит миллиард злотых из резерва на нужды людей, пострадавших от наводнения. Эти средства пойдут на выплату социальной помощи и восстановление квартир, домов и хозяйственных построек.
По мнению журналиста Игоря Кравца, в вопросе преодоления последствий стихии следует учитывать и политический аспект.
Ведь предыдущие наводнения очень "воздействовали на польскую политику" и оппозиционные силы использовали такие чрезвычайные ситуации, чтобы отстранить от власти действующее правительство. В этот раз оппозиция уже пытается расшатать ситуацию.
Отметим, украинское правительство предложило помощь Польше в борьбе за последствиями стихии. Премьер Денис Шмыгаль заявил о готовности отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием. Также о помощи Польше объявил Евросоюз.
При подготовке использовались: публикации polsatnews, tvp.info, rmf24, комментарий журналиста Radio Reset Obywatelski Игоря Кравца YouTube-каналу РБК-Украина.
Напомним, украинские синоптики рассказали, угрожают ли нашей стране последствия стихийного бедствия в Польше.
Более подробно о последствиях мощного наводнения в других странах Европы читайте в отдельном материале.