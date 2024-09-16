Разрушительная стихия. Что известно о наводнении в Польше и его последствиях

Катастрофическое наводнение охватило часть Польши. Большая вода разрушила несколько дамб, затопила города на юго-западе страны и унесла жизни не менее 4 человек. Правительство объявило состояние стихийного бедствия с эвакуацией населения.

Все, что известно о последствиях разрушительного наводнения в Польше, – в материале РБК-Украина ниже.

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Прорванные дамбы и затопленные города

В Польше уже несколько дней бушует наводнение, которое называют сильнейшим с 1997 года. Из-за ливневых дождей циклона "Борис" на юго-западе страны сложилась критическая ситуация (Нижняя Силезия, Ополе).

Вода из рек затопила населенные пункты, зафиксировано несколько прорывов дамб и обвал моста. Было отменено движение более 130 поездов внутри страны и задерживаются международные рейсы.

Вчера в результате прорыва плотины затопило Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Проезд в город был заблокирован.

Под напором воды обрушился временный мост на автомагистрали в Глухолазах. Затопило город Клодзко, там эвакуировали 1600 человек.

Фото: наводнение в Клодзко (twitter.com/beniaminpilat)

В город Лендек-Здруй из-за разлива реки можно добраться только со стороны Чехии. На улицах – тонны ила и грязи. Люди остались без телефонной связи, нет воды и света.

В понедельник прорвало дамбу между водохранилищами Тополя и Козельно, из-за чего пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув.

От стихии на данный момент страдают небольшие города, однако наводнение грозит многотысячному Вроцлаву. Паводковая волна надвигается на город. По прогнозам, большая вода дойдет туда вечером 18 сентября, и паводок может быть длительным.

Мэр Вроцлава сообщил, что в разных частях города укрепляют и поднимают набережные. На речном канале также будут установлены металлические стены. С понедельника жителям раздают мешки с песком, чтобы защитить их имущество.

Жертвы наводнения и пострадавшие

На сегодня известно, что стихия унесла жизни четырех человек. В воскресенье сообщалось о гибели мужчины в селе Кросновице Клодзкого уезда.

Тело еще одного человека нашли в ручье в городе Бельско-Бьяла Силезского воеводства. По данным полиции, также погибла женщина в Лендек-Здруй и мужчина в Нисе.

Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина журналист Radio Reset Obywatelski Игорь Кравец, пострадавших от наводнения может быть десятки тысяч. Речь идет, прежде всего, об имуществе, ведь вода дошла до первых этажей в затопленных городах.

Фото: наводнение в польском городе Ниса (twitter.com/TygodnikOpolska)

Эвакуация продолжается

На 16 сентября было эвакуировано более 3200 человек из затопленных районов. К спасательным работам привлечены военные, вертолеты, катера и спасательные машины.

Вечером в понедельник мэр города Ниса объявил о срочной эвакуации всех жителей из-за угрозы прорыва на набережной. На улицах включились сирены.

В худшем случае волна воды может подняться на несколько метров. Оставшихся в городе призывают пройти на верхние этажи домов.

В Польше введено состояние стихийного бедствия

16 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений:

в Нижнесилезском воеводстве : Каменная Гура, Карконоше, Клодзко, Львовек, Валбжих и Зомбковице, а также города с уездными правами: Валбжих и Еленя Гура,

: Каменная Гура, Карконоше, Клодзко, Львовек, Валбжих и Зомбковице, а также города с уездными правами: Валбжих и Еленя Гура, в Опольском воеводстве: Глубчицы, Ниса и Прудницкие и гмина Стшелецки в Крапковицком уезде,

Глубчицы, Ниса и Прудницкие и гмина Стшелецки в Крапковицком уезде, в Силезском воеводстве: Бельско, Цешин, Пщина и Рацибуж и город с районными правами Бельско-Бяла.

Предполагается, что в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Будут действовать "лишь необходимые" ограничения прав и свобод: среди них – приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

Как заявила министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клосска, состояние стихийного бедствия "поможет мобилизовать больше средств и ресурсов для борьбы с последствиями наводнений".

Фото: последствия наводнения (twitter.com/TygodnikOpolska)

Известно, что правительство выделит миллиард злотых из резерва на нужды людей, пострадавших от наводнения. Эти средства пойдут на выплату социальной помощи и восстановление квартир, домов и хозяйственных построек.

По мнению журналиста Игоря Кравца, в вопросе преодоления последствий стихии следует учитывать и политический аспект.

Ведь предыдущие наводнения очень "воздействовали на польскую политику" и оппозиционные силы использовали такие чрезвычайные ситуации, чтобы отстранить от власти действующее правительство. В этот раз оппозиция уже пытается расшатать ситуацию.

Отметим, украинское правительство предложило помощь Польше в борьбе за последствиями стихии. Премьер Денис Шмыгаль заявил о готовности отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием. Также о помощи Польше объявил Евросоюз.

При подготовке использовались: публикации polsatnews, tvp.info, rmf24, комментарий журналиста Radio Reset Obywatelski Игоря Кравца YouTube-каналу РБК-Украина.