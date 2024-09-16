Угрожает ли Украине наводнение, которое затопило Европу: что говорят синоптики

Непогоду и масштабные наводнения в странах Европы повлек за собой циклон, который был "заблокирован" с разных сторон и "выпал" интенсивными осадками практически на одном месте.

Почему в некоторых странах Европы выпало столько осадков

По словам эксперта, в минувшие выходные над центральной Европой расположился циклон.

"Он был заблокирован, скажем так, полем высокого давления с северных широт, с северо-восточной стороны. Поэтому он не мог продвигаться особенно в каком-то направлении. И вот он там два дня практически на одном месте и вызвал такие интенсивные осадки", - объяснила синоптик.

Она добавила, что свою роль в этом сыграли также и перепады температур.

"Над центральной Европой был заток с северных широт холодного воздуха. В то же время над юго-восточной частью (над территорией Украины, над Черным морем) расположилась теплая воздушная масса. И вот такой контраст, такая ситуация вызвала такие интенсивные осадки и в результате - подъем уровней воды", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что над южной Европой находился даже не просто один циклон, а "многоцентровая система".

"Там многоцентровая такая сейчас система над южной Европой. Остается поле пониженного давления. Но самый интенсивный центр, который был, его европейские коллеги назвали "Борисом", - отметила специалист.

Последствия непогоды в Европе (фото: Getty Images)

Угрожает ли Украине наводнение, затопившее Европу

Птуха рассказала, что наводнение, которое наделало беды в Европе, в Украину не доберется.

"Максимум этого циклона пришелся именно на выходные дни (14-15 сентября, - Ред.). И то, что у нас было, в Одесской области, в Карпатском регионе - выпадали осадки разной интенсивности, наблюдался определенный подъем уровня воды в горных реках (но все было в пределах русел, максимально поднялось до 70 см по некоторым отдельным рекам, но без негативных последствий)", - уточнила синоптик.

По ее словам, сейчас "все фронтальные системы этого циклона оттесняются в юго-западном направлении".

"Потому что у нас уже усиливается с северо-востока поле высокого давления. И оно нам обеспечит более спокойную ситуацию", - объяснила эксперт.

Она признала, что определенные "остаточные процессы" могут наблюдаться кое-где в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье - в ближайшие несколько дней.

"Но это - локальные дожди кратковременного характера. В дальнейшем уже в большинстве областей на протяжении большинства времени - до конца недели - будет преобладать погода без осадков, с достаточно комфортным температурным фоном", - подытожила специалист.