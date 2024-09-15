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Украина предложила Польше помощь для борьбы с наводнениями, - Туск

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 20:25
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Украина предложила Польше помощь для борьбы с наводнениями, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина предложила Польше помощь. Украинские спасатели могут присоединиться к ликвидации последствий наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил мне слова солидарности с Польшей", - сообщил глава польского правительства.

По словам Туска, Шмыгаль предложил немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

"Очень трогательно", - заметил польский премьер.

Непогода в Европе

Напомним, что сегодня Европу накрыло непогода. К примеру, Австрию засыпало снегом, из-за чего там даже объявили чрезвычайное положение.

В других регионах Австрии наоборот фиксируются наводнения. Такая же ситуация у Чехии и Польши.

Заметим, что из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

РБК-Украина уже сообщало, что Украина вызвалась помочь Чехии в борьбе с последствиями наводнений.

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