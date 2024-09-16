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Села под водой и первые жертвы. Что известно о последствиях мощного наводнения в Европе

Понедельник 16 сентября 2024 11:42
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Села под водой и первые жертвы. Что известно о последствиях мощного наводнения в Европе Фото: шторм "Борис" пронесся по странам Европы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В эти выходные в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", вызвав сильные ливни и наводнения. Наибольший ущерб от непогоды понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Некоторые села оказались под водой, по меньшей мере 8 человек погибли, есть пропавшие без вести.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о последствиях мощного наводнения в странах Европы.

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Австрия

Больше всего от непогоды в стране пострадала федеральная земля Нижняя Австрия. Там во время операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный.

К ликвидации последствий привлекли более 25 000 работников экстренных служб при поддержке около 2400 солдат. Военные использовали вертолет Black Hawk для транспортировки больших мешков с песком и гравием для укрепления ослабленных дамб.

Особенно критична ситуация на реке Камп, где были значительные наводнения. Кроме того, в городе Санкт-Пельтен (Нижняя Австрия) тоже прорвало дамбу. Вся территория населенного пункта затоплена. Общество создало аварийные приюты.

"Это исключительная ситуация, с которой мы никогда раньше не сталкивались", - заявила премьер-министр Нижней Австрии Иоганна Микл-Ляйтнер.

В самой столице Вены тоже напряженная ситуация. Вокруг Вены территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о "беспрецедентной экстремальной ситуации".

При этом река Вена, которая обычно спокойно течет, превратилась в стремительный поток и затопила велосипедные дорожки и улицы. Также затоплены пути некоторых маршрутов метро, ​​частично приостановлена ​​работа его двух линий. По крайней мере, одна автомагистраль затоплена. Движение поездов в Австрии также сильно нарушено.

В свою очередь премьер-министр Нижней Австрии выразила надежду, что уменьшение количества осадков в понедельник вечером все же должно принести "небольшую передышку".

Ситуацию прокомментировал и канцлер Австрии Карл Негаммер, который провел на выходных заседание кризисного штаба.

"Ситуация остается серьезной, и ситуация - особенно в Нижней Австрии - чрезвычайно сложна. Тысячи пожарных и других экстренных служб борются с наводнениями. Силы по ликвидации последствий стихии работают очень слаженно, в том числе во всех землях", - написал он в соцсети Х.

Польша

Драматической сложилась ситуация и в Польше. Премьер-министр Дональд Туск, путешествовавший в районы наводнения на юго-западе, подтвердил гибель одного человека и объявил состояние стихийного бедствия.

Выступая из города Клодзко, одного из наиболее пострадавших районов, Туск сказал, что 1600 человек в этом районе были эвакуированы. По его словам, в общей сложности 17 000 человек в этом районе обесточены, а частично спутниковые связи Starlink используются для поддержания сигнала мобильного телефона и подключения к Интернету. В свою очередь мэр Клодзко уже заявил, что его город "проиграл битву" с наводнениями и ситуация стала "критической".

На юго-западе страны наводнение на реке Бяла прорвало дамбы и укрепления в городах Глухолазы и Ладек-Здруй. Для помощи в спасательных работах во Вроцлаве был направлен вертолет.

Тысячи людей пришлось увезти в безопасное место, многих жителей пришлось эвакуировать с крыш домов. Власти привлекли к помощи армию. Движение поездов между Польшей и Чехией приостановлено. Польско-чешский пограничный пункт Голковице был закрыт в субботу.

Институт метеорологии и водного хозяйства сообщил, что в польском городе Водзислав-Шленский прорвана дамба. Поток воды разрушил как минимум один дом. В этом же населенном пункте обрушился мост.

"Военные, поддерживающие местное население, отрезаны от сухопутного пути назад", - заявили в Минобороны Польши.

В городе Глухолазы, расположенном на юго-западе, власти заявили, что местная река вышла из берегов и затапливает город.

В то же время в Кракове, втором по величине городе Польши, жителям предложили мешки с песком для защиты от наводнений.

Чехия

Больше всего осадков выпало в Чешской Республике, где в некоторых регионах только за три дня выпало трехмесячное количество осадков. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Идет эвакуация из затопленных населенных пунктов.

Хуже всего сложилась ситуация в двух северо-восточных регионах. Затоплены дома в чешском городе Есеник. Она полностью отрезана, ведь под водой оказались дороги и железнодорожные пути, вода сносит дома.

Наводнение в Чехии привело к эвакуации, в частности, в городе Опава до 10 000 человек из населения примерно 56 000 попросили переехать на высоту. При этом в общей сложности 260 000 домохозяйств по всей стране остались без электроэнергии. В столице Праге были подняты противопаводковые барьеры.

"Ситуация хуже, чем во время последнего разрушительного наводнения 1997 года, известного как "наводнение века", - заявил сказал мэр Опавы Томаш Навратил.

В свою очередь премьер-министр Петр Фиала сказал, что худшее "еще не позади" и призвал сосредоточиться на спасении жизней. В понедельник его правительство соберется для оценки ущерба.

Президент Чехии Петр Павел высказался более оптимистично, сказав, что "очевидно, что мы извлекли урок из предыдущего кризиса".

Румыния

В Румынии количество жертв наводнения возросло до шести. Так, в регионе Галац на юго-востоке страны, в субботу уже нашли четыре тела, а в воскресенье сообщили о еще двух смертях. Город Липова на западе закрыт со всех сторон и следующая волна наводнения там еще ожидается.

В Галаке пострадало более 5000 домохозяйств в 12 городах. Местами вода поднялась до уровня 1,7 метра. Чрезвычайники пытаются спасать людей на лодках, к поисковой операции привлекали вертолет.

Села под водой и первые жертвы. Что известно о последствиях мощного наводнения в ЕвропеФото: последствия наводнения в Румынии (facebook.com/igsu.situatiideurgenta)

Также непогода в уезде Галац привела к загрязнению колодцев округа. Министр здравоохранения Румынии Александру Рафилу объяснил Digi24, что существует риск заражения гепатитом А.

"Воду из колодцев нужно дезинфицировать и проверять органам здравоохранения, прежде чем рекомендовать к употреблению. Лучше использовать бутилированную воду или воду, которую поставляют органы власти. Важно, чтобы после того, как эта вода была взята от органов власти, она хранилась в гигиенических условиях, чтобы предотвратить загрязнение", - добавил министр.

Между тем, министр охраны окружающей среды Румынии Мирча Фечет сообщил Associated Press, что в некоторых сильно затопленных районах выпало более 160 литров дождя на 1 квадратный метр. Такое, по его словам, редкое явление.

Молдова

В Молдове река Бык вышла из берегов, это остановило транспортное сообщение и привело к затоплению Кишиневского театра оперы и балета. Власти объявили желтый и оранжевый уровни опасности.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы заявил о затоплении дорог в Кишиневе, Страшенах, а также в Кантемирском и Леовском районах. Без электричества оказались 13 населенных пунктов.

"Уже затоплены несколько подвалов частных домов и многоквартирных домов, вышли из берегов реки и некоторые озера, затоплены несколько парков. Мы призываем людей не выходить на улицы", - предупреждали на выходных в Кишиневской мэрии.

Сообщается, что спасатели более сотни раз выезжали для откачки воды в центральных и южных районах Молдовы, а также убирали поваленные деревья.

Словакия

В столице Словакии Братиславе также было объявлено чрезвычайное положение в субботу.

Уровень воды продолжает расти на словацком участке Дуная, ожидается, что он достиг пика во вторник и может достигнуть даже 9 метров, сообщает братиславский Új Szó.

По данным газеты, из-за чрезвычайного наводнения ездить за рулем в регионе опасно, поэтому несколько средних школ в Братиславе объявили перерыв в работе. В словацкой столице все еще идет дождь.

Венгрия

После полуночи в Будапеште был повышен уровень тревоги по защите от наводнений. По словам мэра Будапешта Гергея Карачоня, на венгерскую столицу "приближается наибольшее половодье десятилетия". Нижние набережные города будут закрыты с 20:00.

Со вторника на остров Маргит на Дунае в Будапеште смогут въезжать только участвующие в обороне транспортные средства, также будет ограничено движение пешеходов.

По данным департамента водного хозяйства Венгрии, на речной остров Сигеткез поступает рекордное количество воды.

В понедельник утром собиралась оперативная группа по защите от наводнений во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. По итогам которой он назвал три опасных места: остров Сигеткез, изгиб Дуная и город Будапешт.

Германия

В Германии ситуация остается относительно спокойной. В Баварии отдельные улицы были затоплены, местами вода заполнила подвалы. Верхняя Бавария, Нижняя Бавария и Верхний Пфальц больше всего пострадали.

Уровень воды также повышается на востоке Германии, хотя ситуация там пока менее критична. Ожидается, что в понедельник в Дрездене на Эльбе будет достигнут уровень тревоги 3 (6,00 метров). Вечером в воскресенье там была объявлена тревога 2 после того, как уровень воды, по данным города, поднялся до 5,01 метра (по состоянию на 18:00).

Для сравнения: нормальный уровень воды в Эльбе на дрезденском уровне составляет около 2 метров, а во время половодья века в 2002 году он достигал 9,40 метра на пике.

Украина предложила помощь

Отметим, что украинская сторона в свою очередь предложила европейским странам отправить подразделения ГСЧС для помощи пострадавшим от наводнений. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Киев солидарен с соседями, страдающими разрушительными наводнениями.

"Мы предложили Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия", - сообщил министр в соцсети Х.

Тем временем "Укрзализныця" сегодня утром уже сообщила об изменениях движения поездов из-за наводнения в Центральной Европе.

Почему шторм "Борис" в Европе принес такие разрушения

Как мы писали огромное количество осадков в Центральную и Восточную Европу принес шторм "Борис". По прогнозам, ливни будут продолжаться как минимум до конца понедельника. Шторм оказался столь разрушительным по двум причинам. Во-первых, он притягивает более холодный воздух с севера, который смешивается с влагой, поступающей из очень теплых вод Средиземного и Черного морей.

Во-вторых, над этими же районами очень медленно перемещается область низкого давления и шторм оказался зажатым между областями высокого давления на западе и востоке. Министерство охраны окружающей среды Чехии заявило, что штормы, подобные "Борису", происходят раз в 50 лет.

После экстремального наводнения в 2021 году в Европе Всемирная сеть прогнозирования погоды пришла к выводу, что вероятность и интенсивность наводнений такого типа в Европе растет из-за быстрого потепления климата.

При подготовке материала использовались публикации: Tagesschau, The Washington Post, BBC, AP News, Telex и данные из местных СМИ.

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