Руйнівна стихія. Що відомо про повінь у Польщі та її наслідки
Катастрофічна повінь охопила частину Польщі. Велика вода зруйнувала кілька дамб, затопила міста на південному заході країни та забрала життя щонайменше 4 осіб. Уряд оголосив стан стихійного лиха з евакуацією населення.
Все, що наразі відомо про наслідки руйнівної повені у Польщі, – в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст:
- Прорвані дамби та затоплені міста
- Жертви повені та постраждалі
- Евакуація продовжується
- У Польщі введено стан стихійного лиха
Прорвані дамби та затоплені міста
У Польщі вже кілька днів вирує повінь, яку називають найсильнішою з 1997 року. Через зливові дощі циклону "Борис" на південному заході країни склалася критична ситуація (Нижня Силезія, Ополе).
Вода з річок затопила населені пункти, зафіксовано кілька проривів дамб та обвал мосту. Було скасовано рух понад 130 поїздів всередині країни та затримуються міжнародні рейси.
Вчора внаслідок прориву греблі затопило Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства. Проїзд до міста був заблокований.
Під напором води обвалився тимчасовий міст на автомагістралі в Глухолазах. Затопило місто Клодзко, там евакуювали 1600 осіб.
Фото: повінь у Клодзко (twitter.com/beniaminpilat)
У місто Льондек-Здруй через розлив річки можна дістатися лише з боку Чехії. На вулицях – тонни мулу та бруду. Люди залишилися без телефонного зв’язку, немає води та світла.
В понеділок прорвало дамбу між водосховищами Тополя і Козельно, через що довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув.
#PILNE: Przepust między zbiornikiem Topola i Kozielno. pic.twitter.com/L1o9WZkTHX— Remiza.pl (@remizacompl) September 16, 2024
Зараз від стихії потерпають невеликі міста, проте повінь загрожує багатотисячному Вроцлаву. Паводкова хвиля насувається на місто. За прогнозами, велика вода дійде туди ввечері 18 вересня, і паводок може бути тривалим.
Мер Вроцлава повідомив, що у різних частинах міста укріплюють і піднімають набережні. На річковому каналі також будуть встановлені металеві стіни. З понеділка жителям роздають мішки з піском, щоб захистити їхнє майно.
Жертви повені та постраждалі
Наразі відомо, що стихія забрала життя чотирьох людей. У неділю повідомлялося про загибель чоловіка в селі Кросновіце Клодзького повіту.
Тіло ще одного чоловіка знайшли у струмку в місті Б'єльсько-Б'яла Сілезького воєводства. За даними поліції, також загинула жінка в Льондек-Здруй і чоловік у Нисі.
Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна журналіст Radio Reset Obywatelski Ігор Кравець, постраждалих від повені може бути десятки тисяч. Йдеться насамперед про майно, адже вода дійшла до перших поверхів у затоплених містах.
Фото: повінь у польському місті Ниса (twitter.com/TygodnikOpolska)
Евакуація продовжується
На 16 вересня було евакуйовано понад 3200 осіб із затоплених районів. До рятувальних робіт залучено військових, гелікоптери, катери та рятувальні машини.
Ввечері в понеділок мер міста Ниса оголосив про термінову евакуацію всіх мешканців через загрозу прориву на набережній. На вулицях ввімкнули сирени.
W Nysie zawyły syreny. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o ewakuację. Ludzie zaczynają uciekać. #Nysa #powódź #powódź2024 #powódźNysa— Opolska (@TygodnikOpolska) September 16, 2024
Więcej - https://t.co/lVdUMPkkP0 pic.twitter.com/ot0nFbcfXI
У найгіршому випадку хвиля води може піднятися на кілька метрів. Тих, хто залишається в місті, закликають пройти на верхні поверхи будинків.
У Польщі введено стан стихійного лиха
16 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені:
- у Нижньосілезькому воєводстві: Каменна Гура, Карконоше, Клодзко, Львовек, Валбжих і Зомбковіце, а також міста з повітовими правами: Валбжих і Єленя Гура,
- в Опольському воєводстві: Глубчиці, Ниса і Прудницькі та гміна Стшелецькі в Крапковицькому повіті,
- у Сілезькому воєводстві: Бельсько, Цешин, Пщина і Рацібуж і місто з районними правами Бельсько-Бяла.
Передбачається, що у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Діятимуть "лише необхідні" обмеження прав і свобод: серед них – наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.
Як заявила міністерка клімату і навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоська, стан стихійного лиха "допоможе мобілізувати більше коштів і ресурсів для боротьби з наслідками повеней".
Фото: наслідки повені (twitter.com/TygodnikOpolska)
Відомо, що уряд виділить мільярд злотих з резерву на потреби людей, які постраждали від повені. Ці кошти підуть на виплату соціальної допомоги та на відновлення квартир, будинків і господарських будівель.
На думку журналіста Ігоря Кравця, у питанні подолання наслідків стихії потрібно враховувати і політичний аспект.
Адже попередні повені дуже "впливали на польську політику" і опозиційні сили використовували такі надзвичайні ситуації, щоби відвести від влади чинний уряд. Цього разу опозиція вже намагається розхитати ситуацію.
Зазначимо, український уряд запропонував допомогу Польщі у боротьбі за наслідками негоди. Прем'єр Денис Шмигаль заявив про готовність відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням. Також про допомогу Польщі оголосив Євросоюз.
При підготовці використовувалися: публікації polsatnews, tvp.info, rmf24, коментар журналіста Radio Reset Obywatelski Ігоря Кравця YouTube-каналу РБК-Україна.
Нагадаємо, українські синоптики розповіли чи загрожують нашій країні наслідки стихійного лиха у Польщі.
Більш докладно про наслідки потужної повені в інших країнах Європи читайте в окремому матеріалі.