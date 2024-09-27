РФ ночью совершила массированную атаку на Украину: Воздушные силы рассказали о работе ПВО
В ночь на 27 сентября враг совершил массированную атаку на Украину с помощью ракет и ударных беспилотников. Противовоздушная оборона активно работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
С территории оккупированного Крыма была запущена баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23", а два бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Черного моря выпустили две крылатые ракеты Х-22.
Кроме этого, российские оккупанты направили на украинские города 32 ударных дрона типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины.
В ходе противовоздушного боя было уничтожено 24 ударных "Шахедов". Один из них нарушил воздушное пространство Румынии, а еще один потерял контроль из-за противодействия украинских подразделений РЭБ.
Ночная атака РФ по Украине
В ночь на 27 сентября российские войска снова совершили массированную атаку на Украину с помощью беспилотников и ракет. Взрывы раздались в Измаиле, а на юге региона были зафиксированы вражеские дроны.
Также захватчики обстреляли ракетами город Днепр. В результате удара был поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.
Под утро 27 сентября российские силы нанесли массированный удар по Измаилу в Одесской области. В результате атаки погибли три человека, еще 11 человек, среди которых ребенок, получили ранения.
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