Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру: в ОВА раскрыли последствия

Российские захватчики этой ночью атаковали город Днепр с применением ракетного вооружения. В результате обстрела пострадал промышленный объект, где фиксируются разрушения и был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Чиновник уточнил, что противник нанес по Днепру ракетный удар после полуночи.

"Есть разрушение на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили", - рассказал глава ОВА в своем Telegram утром.

Он добавил, что в результате вражеских обстрелов Днепра, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Кроме того, передал руководитель ОВА, вражеским ударам подверглись Никопольская и Марганецкая общины.

"Беспокойно ночью было и на Никопольщине. Враг бил по самому Никополю и Марганецкой общине. Применил дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию", - рассказал чиновник.

В результате этих обстрелов была повреждена инфраструктура. Погибших и раненых нет.