Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру: в ОВА раскрыли последствия
Российские захватчики этой ночью атаковали город Днепр с применением ракетного вооружения. В результате обстрела пострадал промышленный объект, где фиксируются разрушения и был пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Чиновник уточнил, что противник нанес по Днепру ракетный удар после полуночи.
"Есть разрушение на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили", - рассказал глава ОВА в своем Telegram утром.
Он добавил, что в результате вражеских обстрелов Днепра, к счастью, обошлось без пострадавших.
Другие обстрелы в Днепропетровской области
Кроме того, передал руководитель ОВА, вражеским ударам подверглись Никопольская и Марганецкая общины.
"Беспокойно ночью было и на Никопольщине. Враг бил по самому Никополю и Марганецкой общине. Применил дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию", - рассказал чиновник.
В результате этих обстрелов была повреждена инфраструктура. Погибших и раненых нет.
Ранее сообщалось, что 20 сентября российские террористы также атаковали Днепр, и в результате обстрела пострадал один человек, было частично разрушено здание образовательного центра.
А в ночь на 21 сентября росармия атаковала Кривой Рог ракетами. Тогда из-за обстрела жилого сектора города были погибшие и раненые, среди них - дети.
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