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В Румынии объявляли тревогу из-за российских беспилотников на границе с Украиной

Пятница 27 сентября 2024 10:08
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В Румынии объявляли тревогу из-за российских беспилотников на границе с Украиной Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Румынии объявляла тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало обнаружение группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По информации ГИЧС Тулча, поступило два звонка по номеру 112: один с запросом информации, другой - с сообщением о звуках взрывов на украинской территории.

Жителям было отправлено сообщение через систему RO-Alert с рекомендациями сохранять спокойствие и следовать указаниям по самозащите в случае падения объектов из воздушного пространства.

ГИЧС также напомнила, что территории, подвергающиеся атакам, находятся на украинской стороне границы, и угрозы для румынской территории нет. Жителям северной части уезда, а также туристам, посоветовали не паниковать и обращаться по номеру 112 в случае опасности.

Ночная атака РФ по Украине

В ночь на 27 сентября российские войска вновь нанесли массированные удары по Украине, используя ракеты и беспилотники. В результате атаки в Измаиле Одесской области погибло три человека, 11 получили ранения, в том числе ребенок.

Вражеские дроны были замечены на юге региона, а в городе Днепр ракета попала в промышленный объект, вызвав пожар.

Противовоздушная оборона успешно сработала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, уничтожив 24 ударных дрона "Шахед". Один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии, другой был выведен из строя украинскими системами радиоэлектронной борьбы.

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