В Румынии объявляли тревогу из-за российских беспилотников на границе с Украиной

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Румынии объявляла тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало обнаружение группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По информации ГИЧС Тулча, поступило два звонка по номеру 112: один с запросом информации, другой - с сообщением о звуках взрывов на украинской территории.

Жителям было отправлено сообщение через систему RO-Alert с рекомендациями сохранять спокойствие и следовать указаниям по самозащите в случае падения объектов из воздушного пространства.

ГИЧС также напомнила, что территории, подвергающиеся атакам, находятся на украинской стороне границы, и угрозы для румынской территории нет. Жителям северной части уезда, а также туристам, посоветовали не паниковать и обращаться по номеру 112 в случае опасности.