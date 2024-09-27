Россияне под утро ударили по Измаилу: трое жертв и 11 раненых (фото)

Российские войска под утро 27 сентября массированно ударили по Измаилу Одесской области. Трое людей погибли, еще 11, в том числе ребенок, ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Сегодня (27 сентября, - ред) под утро враг прибег к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

Последствия обстрела

Повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили.

В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали спасатели.