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Россияне под утро ударили по Измаилу: трое жертв и 11 раненых (фото)

Измаил, Пятница 27 сентября 2024 08:19
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Россияне под утро ударили по Измаилу: трое жертв и 11 раненых (фото) Фото: оккупанты обстреляли Измаил 27 сентября, есть жертвы и раненые (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска под утро 27 сентября массированно ударили по Измаилу Одесской области. Трое людей погибли, еще 11, в том числе ребенок, ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Сегодня (27 сентября, - ред) под утро враг прибег к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

Последствия обстрела

Повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили.

В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Атака РФ по Украине

В ночь на 27 сентября российские войска снова атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В частности, в Измаиле гремели взрывы. На юге региона фиксировались "Шахеды".

Кроме того, захватчики атаковали город Днепр ракетами. Из-за обстрела был поврежден промышленный объект, там начался пожар.

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