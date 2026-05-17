ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Румынии рядом с границей Украины нашли неразорвавшийся снаряд

00:50 17.05.2026 Вс
1 мин
Что известно?
aimg Эдуард Ткач
В Румынии рядом с границей Украины нашли неразорвавшийся снаряд Фото: на місце події прибули правоохоронці (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В субботу, 16 мая, в румынском селе Пардина был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства национальной обороны Румынии.

Читайте также: Более 20 прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО

По данным министерства, сообщение о фиксации поступило примерно в 15:00.

"Получили сообщение о том, что во дворе незаселенного дома в селе Пардина, уезда Тулча, был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд",, - говорится в заявлении.

Там добавили, что территория после обнаружения объекта была оцеплена. На месте событий находились полиция, пограничная служба и разведка.

Согласно технической экспертизе, в корпусе снаряда было два кг взрывчатого вещества.

Другие инциденты

Напомним, что в ночь на 17 апреля россияне тоже атаковали Украину дронами. Той ночью один из вражеских беспилотников залетел на территорию Румынии.

Также мы писали, что 13 апреля во время массированный атаки РФ, вражеский дрон пересек границу Молдовы. После этого он курсировал в нескольких районах этой страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Румыния Война в Украине
Новости
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата