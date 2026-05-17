У Румунії поруч із кордоном України знайшли снаряд, що не розірвався

У суботу, 16 травня, в румунському селі Пардіна було виявлено нерозірваний некерований реактивний снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства національної оборони Румунії.

За даними міністерства, повідомлення про фіксацію надійшло приблизно о 15:00.

"Отримали повідомлення про те, що на подвір'ї незаселеного будинку в селі Пардіна, повіту Тулча, було виявлено нерозірваний некерований реактивний снаряд", - йдеться в заяві.

Там додали, що територія після виявлення об'єкта була оточена. На місці подій перебували поліція, прикордонна служба і розвідка.

Згідно з технічною експертизою, у корпусі снаряда було два кг вибухової речовини.