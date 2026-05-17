У Румунії поруч із кордоном України знайшли снаряд, що не розірвався

00:50 17.05.2026 Нд
1 хв
Що відомо?
aimg Едуард Ткач
У Румунії поруч із кордоном України знайшли снаряд, що не розірвався Фото: на місце події прибули правоохоронці (Getty Images)
У суботу, 16 травня, в румунському селі Пардіна було виявлено нерозірваний некерований реактивний снаряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства національної оборони Румунії.

За даними міністерства, повідомлення про фіксацію надійшло приблизно о 15:00.

"Отримали повідомлення про те, що на подвір'ї незаселеного будинку в селі Пардіна, повіту Тулча, було виявлено нерозірваний некерований реактивний снаряд", - йдеться в заяві.

Там додали, що територія після виявлення об'єкта була оточена. На місці подій перебували поліція, прикордонна служба і розвідка.

Згідно з технічною експертизою, у корпусі снаряда було два кг вибухової речовини.

Інші інциденти

Нагадаємо, що в ніч на 17 квітня росіяни теж атакували Україну дронами. Тієї ночі один із ворожих безпілотників залетів на територію Румунії.

Також ми писали, що 13 квітня під час масованої атаки РФ, ворожий дрон перетнув кордон Молдови. Після цього він курсував у кількох районах цієї країни.

Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
