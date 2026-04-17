Российский дрон снова залетел в Румынию во время ночной атаки на Украину

11:10 17.04.2026 Пт
Как отреагировали власти страны?
aimg Татьяна Степанова
Фото: российский дрон снова залетел в Румынию во время ночной атаки на Украину (Getty Images)

На территорию Румынии снова залетел российский дрон во время атаки на Украину ночью 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Национальный военный командный центр страны уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения северной части уезда Тулча.

Системы противовоздушной обороны Румынии зафиксировали две воздушных цели, которые возникли в приграничной зоне.

Одна из них вошла в румынское воздушное пространство, но радиолокационная связь с ней была потеряна в 16 километрах к юго-востоку от коммуны Килия-Векэ, над безлюдной местностью.

"Команда Министерства национальной обороны готова отправиться сегодня утром на исследовательскую миссию в этом районе. Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые ставят под угрозу региональную безопасность и являются серьезным нарушением норм международного права", - отметили в ведомстве.

В Минобороны Румынии добавили, что координируют действия с ответственными союзными и национальными службами и готово принять необходимые меры для защиты территории и населения Румынии.

Обстрел Украины 17 апреля

Напомним, в ночь на 17 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 172 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В частности, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности "Черниговоблэнерго".

В результате вражеской атаки поврежден энергообъект, из-за чего без света остались более 6 тысяч абонентов в городе и области. Также зафиксировано попадание по ряду объектов инфраструктуры.

Также на территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнул пожар из-за атаки российских оккупантов по Одесской области.

