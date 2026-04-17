Российский дрон снова залетел в Румынию во время ночной атаки на Украину

На территорию Румынии снова залетел российский дрон во время атаки на Украину ночью 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Национальный военный командный центр страны уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения северной части уезда Тулча.

Системы противовоздушной обороны Румынии зафиксировали две воздушных цели, которые возникли в приграничной зоне.

Одна из них вошла в румынское воздушное пространство, но радиолокационная связь с ней была потеряна в 16 километрах к юго-востоку от коммуны Килия-Векэ, над безлюдной местностью.

"Команда Министерства национальной обороны готова отправиться сегодня утром на исследовательскую миссию в этом районе. Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые ставят под угрозу региональную безопасность и являются серьезным нарушением норм международного права", - отметили в ведомстве.

В Минобороны Румынии добавили, что координируют действия с ответственными союзными и национальными службами и готово принять необходимые меры для защиты территории и населения Румынии.