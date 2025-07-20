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Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"

Воскресенье 20 июля 2025 18:09
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Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же" Фото: Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили шевроны ВСУ, после чего он поблагодарил и сказал продолжать действовать дальше. Это в свою очередь, вызвало истерику у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Олены Курбановой.

В частности, в соцсетях разошлось видео, на котором украинская журналистка Олена Курбанова передает президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.

"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия - это единственная гарантия безопасности для Украины", - добавила Курбанова при передаче подарка.

Алиев тем временем принял его и высказал слова благодарности.

"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", - сказано президент Азербайджана.

На это отреагировали наиболее заметные фигуры Z-прогаганды, а некоторые даже вспомнили Алиеву, что он якобы "не ответил" за сбитие российского вертолета в Армении.

Фото: посты пропандистов РФ о случившемся (скриншоти)

Алиев подсказал Украине путь к восстановлению

Напомним, вчера у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая спустя три десятка лет смогла восстановить территориальную целостность.

В ответ он сказал, что никогда не нужно соглашаться на оккупацию и никогда не сдаваться.

"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Алиев.

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Ильхам Алиев Азербайджан Война в Украине
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