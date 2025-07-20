Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили шевроны ВСУ, после чего он поблагодарил и сказал продолжать действовать дальше. Это в свою очередь, вызвало истерику у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Олены Курбановой.

В частности, в соцсетях разошлось видео, на котором украинская журналистка Олена Курбанова передает президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.

"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия - это единственная гарантия безопасности для Украины", - добавила Курбанова при передаче подарка.

Алиев тем временем принял его и высказал слова благодарности.

"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же", - сказано президент Азербайджана.

На это отреагировали наиболее заметные фигуры Z-прогаганды, а некоторые даже вспомнили Алиеву, что он якобы "не ответил" за сбитие российского вертолета в Армении.