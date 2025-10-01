Румыния форсирует совместное с Украиной производство дронов для защиты НАТО

Румыния надеется быстро наладить производство на своей территории оборонных дронов совместно с Украиной для внутренних нужд, а также для союзников из Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника агентству Reuters.

По словам министра, переговоры с Украиной начались еще до серии нарушений воздушного пространства в последние недели, в которых обвинили Россию.

Она отметила, что Румыния считает стратегически важным лучше защитить восточный фланг, особенно в сфере противовоздушной обороны.

"Поэтому то, что мы делаем в этом направлении, - это создаем необходимые партнерства, например, с Украиной, чтобы строить оборонительные дроны для будущего. Мы верим в нашу способность быстро воплотить это в реальность", - заявила Цою на полях ежегодной встречи мировых лидеров в Генассамблее ООН.