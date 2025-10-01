Румыния форсирует совместное с Украиной производство дронов для защиты НАТО
Румыния надеется быстро наладить производство на своей территории оборонных дронов совместно с Украиной для внутренних нужд, а также для союзников из Европейского Союза и НАТО.
Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника агентству Reuters.
По словам министра, переговоры с Украиной начались еще до серии нарушений воздушного пространства в последние недели, в которых обвинили Россию.
Она отметила, что Румыния считает стратегически важным лучше защитить восточный фланг, особенно в сфере противовоздушной обороны.
"Поэтому то, что мы делаем в этом направлении, - это создаем необходимые партнерства, например, с Украиной, чтобы строить оборонительные дроны для будущего. Мы верим в нашу способность быстро воплотить это в реальность", - заявила Цою на полях ежегодной встречи мировых лидеров в Генассамблее ООН.
Усиление европейской ПВО
Напомним, правительство Румынии планирует наладить производство дронов с Украиной в рамках европейской оборонной программы увеличения оборонных возможностей SAFE.
Для воплощения этой программы Бухарест получит 16,6 млрд евро (19,4 млрд долларов), а на создание многоуровневой системы ПВО Румынии понадобится не менее семи лет.
Инициатива по усилению защиты с воздуха появилась после того, как 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши, а позже беспилотники начали появляться над военными объектами и аэропортами в Румынии, Литве, Дании и Эстонии.
Кроме того, румынские власти разработали правила реагирования на нарушение своего воздушного пространства.
В ЕС готовят четыре оборонных проекта для противостояния российским воздушным ударам. Один из них - так называемая "стена дронов".