Российский дрон залетел в Румынию: как отреагировала страна НАТО
Во время очередной дроновой атаки Одесской области один из вражеских беспилотников залетел на территорию Румынии. Страна-член НАТО по тревоге поднимала истребители F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Отмечается, что вчера вечером, 25 февраля, Министерство обороны Румынии сообщило, что неизвестный беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство страны, и для его перехвата были подняты два истребителя F-16.
Местные жители в соцсетях сообщали о том, что слышали гул дрона и даже видели его, когда БпЛА летел на малой высоте.
Впоследствии румынские военные отметили, что дрон залетел в воздушное пространство Румынии в районе Сфынту-Георге, и якобы "не подвергая опасности жизни людей", оставил его к северу от Сулины, двигаясь только над территориальными водами страны.
"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения РФ на гражданскую инфраструктуру Украины, что является серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности", - добавили в Минобороны Румынии.
Румыния усиливает безопасность на фоне угрозы РФ
Ранее сообщалось, что Румыния может стать площадкой для размещения стратегического центра морской безопасности, что укрепит защиту Черного моря и критической инфраструктуры региона в условиях угрозы со стороны России.
Также мы писали, что страна создает "энергетический щит" в Черном море вокруг газового проекта для ЕС. Речь идет о разветвленной системе раннего обнаружения угроз в Черном море, которая будет включать радиолокационные станции, беспилотники и сенсорные системы.