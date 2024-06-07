Путину недостаточно Европы. Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России
Следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. Диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед Национальным собранием Франции.
"Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленными против других", - заявил глава государства.
Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.
"Этот российский режим не признает предела, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление", - сказал президент.
Возможность расширения агрессии РФ
Напомним, украинские власти уже неоднократно заявляли, что российский режим не остановится в Украине в случае победы в войне. По мнению эстонской разведки, Россия уже готовится к новой войне, это может произойти в течение 10 лет. Не исключают и прямой конфликт с НАТО.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что со стороны России пока нет угрозы странам-членам Альянса. По его словам, НАТО остается сильнейшей военной силой в мире.
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