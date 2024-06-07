Путину недостаточно Европы. Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед Национальным собранием Франции.

"Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленными против других", - заявил глава государства.

Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.

"Этот российский режим не признает предела, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление", - сказал президент.