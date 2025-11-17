В Румынии эвакуировали целое село из-за ночной атаки РФ по Измаилу, - Euronews
В ночь на 17 ноября атака РФ дронами по Одесской области привела к серьезному инциденту у границ Румынии. Из-за риска взрыва в поселке Плаур уезда Тулча начата эвакуация местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Что предшествовало
Российские войска этой ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов. В частности, СМИ пишут, что загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом, которое стояло в районе порта Измаил.
Эвакуация в Румынии
Из-за риска взрыва в поселке Плаур уезда Тулча, что в Румынии, была начата эвакуация местных жителей
По данным румынских властей, 15 человек уже эвакуированы в населенный пункт Четалькиои. На месте работают местные чиновники, спасательные службы и префект уезда. Оцениваются дальнейшие сценарии реагирования.
Как пишет издание, турецкие морские службы подтвердили, что на борту судна LPG ORINDA под турецким флагом находилось 16 членов экипажа - все они успешно эвакуированы, пострадавших нет. Судно перевозило около 4000 тонн сжиженного газа.
Румынская инспекция по чрезвычайным ситуациям ISU Тулча заявила, что находится в постоянном контакте с украинской стороной, однако пока необходимости во вмешательстве румынских служб нет. Эвакуация продолжается из-за риска возможного взрыва груза сжиженного газа, который представляет опасность по обе стороны границы.
Напомним, 13 сентября российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии.
Военно-воздушные силы Румынии подняли в воздух истребители F-16 и перехватили беспилотник.
Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае.
При этом 25 сентября власти Румынии заявили о том, что они разработали правила реагирования на нарушение воздушного пространства.