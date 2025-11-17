У Румунії евакуювали ціле село через нічну атаку РФ по Ізмаїлу, - Euronews

У ніч на 17 листопада атака РФ дронами по Одеській області призвела до серйозного інциденту біля кордонів Румунії. Через ризик вибуху в селищі Плаур повіту Тулча розпочато евакуацію місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Що передувало

Російські війська цієї ночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден. Зокрема, ЗМІ пишуть, що загорілося турецьке судно, завантажене скрапленим газом, що стояло в районі порту Ізмаїл.

Евакуація у Румунії

Через ризик вибуху в селищі Плаур повіту Тулча, що у Румунії, було розпочато евакуацію місцевих жителів

За даними румунської влади, 15 людей уже евакуйовано до населеного пункту Четалькіої. На місці працюють місцеві чиновники, рятувальні служби та префект повіту. Оцінюються подальші сценарії реагування.



Як пише видання, турецькі морські служби підтвердили, що на борту судна LPG ORINDA під турецьким прапором перебувало 16 членів екіпажу - усіх їх успішно евакуйовано, постраждалих немає. Судно перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу.

Румунська інспекція з надзвичайних ситуацій ISU Тулча заявила, що перебуває в постійному контакті з українською стороною, однак наразі необхідності у втручанні румунських служб немає. Евакуація продовжується через ризик можливого вибуху вантажу скрапленого газу, який становить небезпеку по обидва боки кордону.